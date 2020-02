Qual o futuro do Coringa nos cinemas?

O Oscar 2020 premiou Joaquin Phoenix com a estatueta de Melhor Ator por “Coringa”. Esta é a primeira vez que um personagem inspirado em quadrinhos ganha a categoria principal de atuação masculina – Heath Ledger havia levado o prêmio como Ator Coadjuvante em 2009.

O Coringa é um personagem icônico das HQs clássicas do Batman e figura que desperta curiosidade nos fãs. E isso é refletido tanto no sucesso de crítica de “Coringa” quanto na bilheteria, que ultrapassou o US$ 1 bilhão.

Tanto sucesso gera especulações de qual será o futuro do personagem nos cinemas. Embora nenhum projeto tenha sido confirmado até agora, não será surpresa se a Warner anunciar um novo filme estrelado por Phoenix e com Todd Phillips na direção.

Enquanto isso, o filme The Batman começa a ser rodado com Robert Pattinson no papel principal. Mas por enquanto, o longa terá Pinguim, Charada, Carmine Falcone e Mulher-Gato como antagonistas.

Correndo por fora está “Aves de Rapina”, novo filme com Margot Robbie como Arlequina. Se em “Esquadrão Suicida” a personagem era totalmente dependente de seu “pudinzinho”, agora Harley busca sua emancipação. E isso é positivo. Ainda que o Coringa seja presença constante na DC, deixar a Arlequina seguir seu caminho solo abre várias possibilidades.

Frase da semana

“Meu irmão Joaquin. Boa! Quase 20 anos desde que você deveria ter ganhado por aquela performance irritante como Commodus. Tantos personagens bons durante estes anos.”

Russell Crowe dando os parabéns a Joaquin Phoenix, seu antagonista em “O Gladiador”

Nerdômetro

SOBE: Parasita – Além de ser o grande vencedor do Oscar 2020, o filme vai virar série na HBO com o próprio Bong Joon Ho produzindo ao lado de Adam McKay, e Mark Ruffalo (o Hulk) pode estar no elenco.

DESCE: Oscar – A cerimônia de premiação mais importante de Hollywood marcou novo recorde negativo nos Estados Unidos, com queda de 20% em relação a 2019.

