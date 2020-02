Bike de madeira

A empresa capixaba Rutzpell tem dado o que falar com a produção de itens que estampam a causa sustentável e que trazem ganhos positivos ao planeta. Ela criou uma bicicleta de madeira para trazer o conceito de locomoção com sustentabilidade, mais leve e 80% menos agressiva ao impacto ambiental. Com seu design inovador, a bike é produzida 100% com madeira de reflorestamento. “A bike é mais confortável, porque é mais flexível do que a liga de metal, por exemplo. O quadro da bicicleta pesa a partir de 4 quilos, a depender dos acessórios, já que ela pode ser customizada, segundo o gosto do usuário”, explica Guilherme Pella, designer de produto e sócio-fundador da empresa. Bacana, né?

Artistas capixabas

A bailarina Liviane Pimenta chegou de viagem cheia de novidades e orgulho por ter levado sua mãe para vê-la dançar nos palcos da Disney, Universal Studios e na quadra da NBA. Ela representou o Brasil e o Espírito Santo como bailarina, e arrasou com figurino belíssimo de Flávio Rafalsky. A roupa arrancou elogios até do diretor da Disney, do programa Disney Performance Arts, que disse nunca ter visto um figurino tão lindo nas apresentações no palco da Disney Springs. Uauuu!

Economista alerta

Como se sabe, a economia do Espírito Santo tem um vínculo muito forte com o comércio exterior, tanto na agricultura quanto na indústria. O estado também tem atraído um volume importante de investimentos estrangeiros, que respondem hoje por 16% dos investimentos totais. Por isso, as oscilações da moeda americana impactam diretamente setores que são a base da economia capixaba. “O cenário interno atual é muito positivo e o país começa a se recuperar, ainda que lentamente, de uma das maiores crises econômicas de sua história. A queda dos juros no mercado financeiro e a perspectiva de fortalecimento da economia, particularmente no segmento de petróleo e gás, tem gerado grande atratividade para investimentos estrangeiros no país”, diz o economista e vice-presidente do IBEF-ES, Celso Guerra.

Nova esquina da pizza

As arquitetas Rebecca Amazonas e Juliana Mattos assinam novo empreendimento de pizzaria na Praia do Canto, entre a esquina da Desembargador Sampaio com a Eugênio Netto. O camaleão neon que ficará iluminado na parede de tijolinhos é um dos destaques do espaço, que a coluna revela em primeira mão. Assim como o forno vermelho, onde as pizzas serão assadas, que está posicionado em um ambiente todo de vidro, com visão para a rua, chamado de “aquário”. A ideia é que as pessoas que passam do lado de fora possam ver o preparo da massa. A novidade já está causando frisson por quem passa no local.

CURTAS

Aniversário especial! Valtair Torezani comemora neste mês os 17 anos de história da Argo Construtora. O empresário aproveita o clima de festa para anunciar a inauguração da nova sede da empresa ainda este ano, em Itaparica, Vila Velha. O novo espaço contará com um incrível rooftop. “Outros motivos para comemorar são os três lançamentos previstos para este primeiro semestre do ano. Os empreendimentos serão lançados em Vitória e Vila Velha”, destaca Torezani.

Alianças. Os irmãos Karla e Arthur Bautz inauguraram sua nova marca, a Bautz Alianças, na última quinta-feira, com um soft opening em seu showroom, em Santa Luíza. O evento também marcou o lançamento do Editorial Bautz, com a presença da noiva do ano, a miss Espírito Santo Stephany Pim.

Misses “casadeiras”. A atual Miss ES, Thainá Castro, também está a todo vapor com os preparativos de seu casamento. A linda, toda descolada na internet, preparou até um “reality” em seu Instagram para mostrar todos os detalhes dos preparativos de seu grande dia para seus seguidores. Desejamos muitas felicidades.