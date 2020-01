10 dicas para seu filho voltar à escola feliz

A adaptação escolar é uma fase difícil para os pequenos. Eles têm de trocar o ritmo das férias pelo retorno à rotina, o que implica em horário para dormir e acordar e compromissos com hora marcada. Mas você pode evitar o estresse. “Com as atitudes certas, podemos demonstrar que o retorno à escola (e à rotina) não precisa necessariamente ser difícil”, diz a psicopedagoga e psicomotricista Sônia das Dores Rodrigues. Confira 10 dicas da especialista:

• Ouça o que o seu filho tem a dizer. Converse com seu filho e identifique seus medos e preocupações. Demonstre empatia e fale sobre as situações divertidas que ele viverá na escola.

• Antecipe a rotina: Alguns dias antes de as aulas começarem, retome os horários de dormir, acordar e fazer refeições usuais no período letivo.

• Não evite o choro. É normal choro nos primeiros dias de aula. Não recrimine, se mostre paciente. Mas seja firme.

• Separe um objeto de transição. Nos primeiros dias de aula, sugira que ele leve para a escola algum brinquedo ou objeto que o lembra de casa. Isso o deixará mais tranquilo.

• Monitore o tempo: Chegar alguns minutos antes à escola torna o dia a dia mais tranquilo e garante as condições favoráveis para o uso das funções cognitivas necessárias ao aprendizado.

• Organize o ambiente de estudo. Se ele já tem tarefas de casa, vale organizarem juntos o local em que elas serão realizadas.

• Prepare o material escolar com antecedência: De preferência, na noite anterior. Ele deve participar desse processo, ainda que com supervisão se ainda for novinho. É importante estimular a autonomia.

• Mantenha o diálogo com a escola. O sucesso do trabalho da escola depende da parceria entre a família e os educadores. Envolva-se nas atividades curriculares e extracurriculares.

• Ensine valores e seja exemplo para seus filhos. Respeito ao próximo, educação, cumprimento de regras, solidariedade, capacidade de ouvir (e aceitar) opinião diferente são alguns valores básicos aprendidos em casa e reforçados pela escola. Você é exemplo de conduta para seu filho.

• Mantenha a tranquilidade. Choros, cansaço, preguiça ou mau humor tendem a ser substituídos pelo prazer de rever os amigos, fazer novas amizades e envolver-se com o aprendizado geral que somente a escola propicia.