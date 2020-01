Patrick Stewart discutiu entrada do Professor Xavier no MCU com Kevin Feige

Patrick Stewart recentemente conversou com o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, sobre a possibilidade de levar sua versão do Professor Xavier, dos X-Men, para o Universo Cinematográfico da Marvel. Porém, eles chegaram à conclusão de que os acontecimentos de "Logan" o desencorajaram.

Me encontrei com Kevin Feige há alguns meses e tivemos longas discussões, com sugestões que envolviam Charles Xavier. Mas aí está o problema. Se não tivéssemos feito "Logan" então sim, eu provavelmente estaria pronto para voltar mais uma vez para a cadeira de rodas e ser Charles Xavier. Mas Logan mudou tudo”, contou o ator.

Segundo Stewart, sua decisão foi conjunta com Hugh Jackman, que usou Logan para se despedir do Wolverine: “Hugh pegou minha mão, e ficamos de mãos dadas pelos últimos sete ou oito minutos do filme porque estávamos lamentando muitas coisas. Estamos comovidos pela trama, um pelo outro, e pelo filme. Mas ambos tomamos a decisão de que estávamos nos despedindo dos nossos personagens. Nesse sentido, não só a morte deles na franquia, mas também foi nosso ‘adeus’ aos papéis também.

"Logan" chegou aos cinemas em março de 2017 e arrecadou US$ 616 milhões mundialmente, além de várias críticas positivas. O longa foi o primeiro filme de herói reconhecido pelo Oscar na categoria Melhor Roteiro Adaptado.

Frase da semana

“Na WWE, eu me apresentava ao vivo e tentava fazer o público acreditar na trama que íamos contar naquela noite. Então, eu respeito um bom contador de histórias. James é um roteirista com excelente visão", John Cena elogiando James Gunn, seu diretor em Esquadrão Suicida

Nerdômetro

Sobe: Netflix – O serviço de streaming anunciou que o acordo com o Estúdio Ghibli também vale para o Brasil e vai colocar o ótimo catálogo de animações japoneses no ar a partir de fevereiro

Desce: Matrix – Hugo Weaving, o agente Smith, não estará no quarto filme da série. O ator tem outro compromisso na mesma data e não poderá participar das filmagens.