Duas mães fora da caixa

Estrelado pela comediante Miá Mello e inspirado no best seller de Thaís Vilarinho, o monólogo “Mãe Fora da Caixa” trata de maneira direta sobre questões da maternidade. Ao saber que pode estar grávida do segundo filho, uma mãe relembra todas as fases de uma maternidade repleta de dúvidas e desafios. A identificação com o público transforma o espetáculo em um grande espaço de reflexão e acolhimento. Depois de uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, a peça estreou em São Paulo no último dia 10 e deverá cumprir temporada de seis meses por aqui, com sessões semanais e também sessões especiais “bebê bem vindo” (mães acompanhadas de bebês com até 18 meses). A Canguru falou com a autora do livro que inspirou o monólogo, a fonoaudióloga Thaís Vilarinho. Confira:

O que fez seus textos na internet virarem livro e agora peça de teatro?

Comecei escrever na internet, há seis anos, porque precisava desabafar, falar sobre questões pessoais, da minha maternidade. Na época, os perfis no Instagram mostravam mães perfeitas, filhos perfeitos, fotos perfeitas. Quando as leitoras começaram a dizer que eu as ajudava e sugeriram que eu lançasse um livro, foi o que eu fiz. Não esperava que ganhasse a dimensão que ganhou. As leitoras acham que sou eu quem as ajudo, mas elas me ajudam também.

Por que o livro faz tanto sucesso?

Porque sai desse lugar de saber absoluto. É preciso falar da maternidade real, do que a gente sente de verdade. É preciso falar não só do lado bom de ser mãe.

Hoje, você vive exclusivamente da escrita?

Não, continuo atendendo como fonoaudióloga, mas grande parte da minha renda vem disso. É muito bom ver que meu trabalho tem um poder grande de cura, de acarinhar e de ajudar. Fico feliz que a Miá Mello esteja dando voz a isso no palco.

Informações sobre sessões e ingressos no Teatro das Artes