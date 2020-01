Temos de melhorar

O fluxo de turistas neste ano aumentou e isso é ótimo para o estado. Mas o movimento maior de visitantes também deixa bem claro como temos de evoluir para melhorar o atendimento a quem nos visita. Muitos restaurantes e quiosques não alteram em um centímetro sua rotina: mesmo com muito mais clientes, mantêm o mesmo número de garçons e a mesma equipe na cozinha. Ou seja, os pedidos demoram a sair e as pessoas ficam irritadas. Já passou da hora de termos uma política de turismo mais elaborada tanto na área pública quanto na iniciativa privada.

o show de eliane e gilson

O 244/Club abre as portas amanhã para o mais recente show de Eliane Gonzaga e Gilson Muniz, “Sing For You”. Grandes canções, belas interpretações na mais charmosa casa de jazz do estado. Os dois estarão acompanhados de Roger Bezerra (teclados), Edu Szajnbrum (bateria) e Paulo Sodré (baixo).

Tem novidade chegando

No final de fevereiro, a diretora das Óticas Paris, a bela Ana Luiza Azevedo, estará na Itália para participar da maior exposição internacional de oftalmologia, que acontecerá em Milão. “É um lugar de reunião para o negócio e uma ótima maneira de fazer contatos e descobrir as últimas tendências do mercado”, comenta.

academia bem animada

Lugar de criança também é na academia. Com exercícios adaptados e muita diversão, a Colônia de Férias Bodytech, promete entreter e animar os pequenos. Entre as atividades estão funcional kids, oficina de slime, dia do cinema, dia da piscina, pintura de rosto/mão e balão mania, oficina de miçanga, oficina com odontopediatra e muito mais. A academia fica no shopping Praia da Costa.

Serra acima da média

O volume do tratamento de esgoto mensal que a Ambiental Serra realiza na Serra é equivalente a 400 piscinas olímpicas, segundo o presidente da empresa, Justino Brunelli. A empresa acaba de completar cinco anos de atuação e os números do saneamento são positivos. Serra já conta com 81% de cobertura de esgoto sanitário.

MODA nos pés

Os bicos das sandálias estão diferentes. Os tradicionais formatos arredondados deram lugar para o bico de folha e o bico quadrado. A consultora de imagem e estilo Lorrayne Maia diz que cada versão do sapato também passa uma mensagem. “O bico de folha é formado por linhas inclinadas e passa uma mensagem de dinamismo e deixa o modelo mais sexy. Já o formato quadrado, passa uma mensagem de mais força e rigidez”.

CURTAS

Sucesso online. Mais de 12 mil pessoas acompanharam as dicas do maquiador Renan Souza sobre como preparar a pele para a make no seu perfil virtual. O sucesso foi tanto que agora ele está se planejando para começar a dar cursos online. Já a agenda de cursos presenciais segue a todo vapor, nas modalidades automaquiagem, profissional iniciante, especialização e noivas.

Evento internacional. O Brasil será o país homenageado na XIII Art Naif Festiwal, que vai acontecer em junho, na Polônia. E a capixaba Angela Gomes será a embaixadora do país na mostra internacional. Na mala, ela levará referências culturais capixabas para apresentar no evento, que recebe visitantes de todo o mundo. Radiante com o convite para ser a embaixadora, Angela diz ter uma forte ligação com o Art Naif Festiwal. “Foi lá que conquistei, em 2018, um título inédito para a América Latina, ao ter meus trabalhos eleitos pelo juri popular como os melhores entre 1.500 telas de 362 artistas de várias partes do mundo”, declara.

Para a família. O festival Degusta Sunset começou ontem no estacionamento do shopping Vila Velha e segue até domingo. Mas quem não conseguir um tempinho neste final de semana poderá aproveitar as bebidas, comidinhas e shows a partir da próxima quinta-feira, dia 23 de janeiro, na segunda semana do festival. Neste ano, uma novidade promete arrastar muitos foliões … aos domingos haverá esquenta para o Carnaval.

No pôr do sol. O Aloha Hawaiian Restaurant, na praia de Itapuã, em Vila Velha, recebe amanhá o evento “Discotopia Redux”, uma versão reduzida da edição original da festa Discotopia, mas sob a mesma influência da música eletrônica. A entrada é gratuita. A festa começa às 16 horas e promete um som animado com os DJs Carol Vargas, Luis Felipe, Thito Fabres e Tourco.