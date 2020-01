Por que ‘Morbius’ não deve fazer parte do MCU

O primeiro trailer de “Morbius” foi lançado na segunda-feira e logo estabeleceu uma ligação com os filmes do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Afinal, a prévia revela uma interação entre o protagonista e o Abutre, vilão de Michael Keaton em “De Volta ao Lar”.

Além disso, há de se notar um breve momento em que Jared Leto aparece diante de um grafite do Teioso pichado com a palavra “assassino”, uma possível referência ao final de “Longe de Casa”, no qual o herói é acusado publicamente pela morte de Mystério. Seriam estes indícios de que o Vampiro Vivo também faria parte do MCU?

Embora pareça uma conclusão lógica, a resposta é não. Assim como “Venom”, “Morbius” é parte do universo de antagonistas desenvolvido pela Sony Pictures. Isso quer dizer que referências à jornada de Peter Parker são possíveis, mas encontros entre o vampiro e heróis como Capitã Marvel, Pantera Negra, Thor e até mesmo o futuro Blade de Mahershala Ali, não. Ao menos, não na configuração atual do acordo entre o Marvel Studios e a Sony.

Como bem explicou o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, na época da reconciliação entre os estúdios, o Teioso é mais que um herói que encanta gerações e diferentes públicos ao redor do mundo. “Ele também é o único herói com o superpoder de cruzar universos cinematográficos”.

Logo, se for nutrir esperanças para que Morbius encontre outros personagens da Marvel Comics, que seja com o Homem-Aranha, Venom, Kraven, o Caçador, Gata Negra e outros vilões dos quais a Sony é proprietária dos direitos.