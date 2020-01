Gastronomia e nostalgia

Maritza Bojovski, filha do saudoso renomado chef Vicente Bojovski, proporcionou uma noite mágica a um grupo exclusivo ao reabrir, para uma noite, o restaurante Guaramare. Desde que Vicente se foi, a casa – com pratos de frutos de mar inesquecíveis – ficou fechada. Maritza e sua sócia Marcela Freire fizeram um menu regado a lagostas gigantes, camarões e peixe com o tempero inigualável da casa. A cerimonialista Stella Miranda comandou a noite, que teve drinques deliciosos do Don Camaleone, carta de vinhos da Casa do Porto e música com o DJ Deprá.

Sinônimo de elegância

Influencer com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, Silvia Braz, que é referência de bom gosto e charme em todo o Brasil, esteve em Guarapari e prestigiou o jantar das chefs. Muito simpática, a fashionista fez um post elogiando a noite e o sabor do Guaramare. Escreveu que já viajou o mundo e nunca comeu um peixe mais saboroso. Ela está certa, viu? Maritza, atendendo muitos pedidos, vai abrir o restaurante por mais uma noite no próximo sábado. Os convites já foram todos vendidos.

Só dá Cloé

Depois da virada, a capixaba já está de olho nos looks de Carnaval. Uma marca que nasceu tímida e ganhou o coração das mulheres da cidade está brilhando nas produções para a melhor temporada de festas do Brasil. Carol Tanuri está com a produção acelerada para atender as demandas que vêm recebendo em sua Cloe Handmade. Com uma pegada 100% artesanal, uma peça nunca é igual a outra. São cabeças, ombreiras e bodys luxuosos para quem quer ir para a folia cheia de bom gosto.

No Cafe

O apresentador de TV, empresário e sócio do Cafe de La Musique, Álvaro Garnero, vem a Guarapari no dia 18 de janeiro, para a festa sucesso de vendas “Só Track Boa”. Garnero quer ver de perto mais uma edição do Cafe em Guarapari, aqui tocada pelos sócios Frederico Rezende, João Vitor Guimarães Vaz e Felipe Fioroti. Essa atração foi a mais concorrida do verão, apesar de todos os shows do verão 2020 ficarem “Sold Out”. O Cafe de La Musique Guarapari ainda ganhou destaque na Revista Caras, com a foto dos sócios capixabas. Chique!

Merece aplauso

A equipe que comanda o Multiplace Mais neste verão está, realmente, de parabéns. A casa está com o número certo de pessoas e serviço volante para compra de bebidas, proporcionando conforto e comodidade para o visitante que curte os shows do verão. As críticas sobre a superlotação da casa ficaram num passado distante. Agora, o público é só elogios e a gente precisa mostrar quando a produção faz o certo.

CURTAS

Quartzito exótico. Netto Soares, Paulo Henrique Miranda e Wilson Richa estão às voltas com os últimos preparativos para a inauguração do Restaurante Balthazar, no Shopping Day by Day. Entre os destaques do projeto, assinado pela arquiteta Vivian Coser, está a aplicação do quartzito exótico Moulin Rouge nas paredes e balcões do espaço gastronômico. A matéria-prima possui toques de olivina, um mineral raro que pode ser encontrado na lua.

Evento de moda. A designer de joias capixaba Carla Buaiz participa amanhã do 2GET Sale, considerado um dos maiores eventos de moda, compras e lifestyle do Paraná. O evento acontece no Iate Clube de Caiobá, balneário do município de Matinhos, no litoral paranaense. No ano passado a designer inaugurou o seu espaço de joias no Paraná. O local escolhido foi Curitiba, dentro da loja Amare, no badalado bairro Batel.

Investimento de beleza. O terapeuta corporal Gustavo Brandão segue investindo em Vitória. Depois de um fim de ano de pesquisas e workshops fora e dentro do Estado, ele está prestes a inaugurar um espaço exclusivo na cidade. O Gustavo Brandão Centro de Estética promete, com elegância e modernidade, reunir em um só espaço uma série de serviços voltados para a estética facial e corporal.