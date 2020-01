Canguru no Metro: Haja criatividade para enfrentar as férias!

O quintal, a sala e o quarto podem perder a graça rapidamente para as crianças. Sem a rotina da escola, é comum que elas, de repente, se sintam um tanto entediadas. Haja criatividade dos pais para ocupar as férias inteiras! Se você anda sem ideias, confira seis sugestões de brincadeiras com palavras que, além de divertidas, ajudam baixinhos, a partir dos

5 anos, a trabalhar a memória, a fala, e o vocabulário.

Berlinda

A partir de 6 anos (3 jogadores ou mais). Os jogadores se organizam em círculo, tendo um deles no centro. As crianças são convidadas a apontar as qualidades do coleguinha sentado no meio usando uma palavra. Um jogo que pode ensinar, também, a valorizar as virtudes dos outros.

De Havana veio um barco

A partir de 6 anos (3 jogadores ou mais). Uma das crianças começa dizendo “De Havana veio um barco carregado de…” e outra completa com alguma mercadoria, como “chocolate”. Os próximos devem dar nomes de mercadorias com a mesma inicial. O jogo começa de novo quando os jogadores não encontram mais palavras.

Série de palavras

A partir de 7 anos (2 jogadores ou mais). Os jogadores devem escolher um deles para começar. Quem começa, diz uma palavra qualquer e os outros devem falar outras que estejam associadas, por exemplo “maçã” seguida de “fruta”, ou “bola” seguida de “chutar”.

Adedanha

A partir de 7 anos (2 jogadores ou mais). Adedanha pode ser tanto falada quanto escrita. Se as crianças ainda não souberem escrever, o jogo falado deve ser dividido, escolhendo uma categoria por letra para não confundir os pequenos. Com a soma dos dedos mostrados pelas crianças, a letra é sorteada.

A mochila

A partir de 7 anos (2 jogadores ou mais). É quase um jogo da memória. Depois de estabelecida uma ordem circular entre os jogadores, o primeiro diz uma palavra qualquer. Em seguida, o próximo deve repetir a palavra que o primeiro disse e acrescentar outra. Assim o jogo segue com os outros, tendo sempre que repetir toda a ordem de palavras já faladas até o momento, na ordem, e adicionar mais uma.

Telefone sem fio

A partir de 5 anos (5 jogadores ou mais). Uma criança começa dizendo uma frase, que vai sendo passada ouvido a ouvido, até que o último diga em voz alta como a mensagem chegou até ele.