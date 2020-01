5 anos da ópera

Uma festa muito prestigiada no Lago de Garda comemorou os 5 anos da Opera Multimídia. Desde 2014, mais do que projetos que geraram resultados, a Ópera realizou o que mais ama: aproximar pessoas, criar laços, gerar expansão de empresas, produtos e serviços e, assim, confirmar a verdade de cada uma das mais de 150 marcas que estiveram com eles nesse período. O cineasta Ramon Rodrigues revela a base de seu trabalho: “Sem verdade autêntica não existe diferencial”. São dezenas de cases de sucesso, trazendo a certeza de que a relevância do serviço da Ópera não está em produzir projetos audiovisuais bonitos e “impactantes”, mas em entender cada briefing com profundidade. Ramon fez clientes que se transformaram em grandes amigos durante esses cinco anos de história da Ópera Multimídia. Parabéns!

Domingos Martins no verão

Domingos Martins vem ganhando destaque como ponto turístico também no verão. Levantamento realizado pelo Setpes aponta que a região, destino certo no inverno. também é procurada pelos turistas nos dias quentes. Jaime de Angeli, secretário-geral do Setpes, afirma que os aluguéis de ônibus aumentam nessa época também para a região das montanhas.

PIZZA NA PEDRA AZUL

Por falar em região serrana, as casas abertas na Pedra Azul estão cada vez melhores. Desde dezembro, a Vallino Pizzaria tem deliciado seus clientes com os discos de massa ao estilo napolitano. A casa é tocada pelo chef italiano Alessandro Vallino, já conhecido pelo seu excelente trabalho à frente do Don Due. A pizzaria é linda e as pizzas têm recheios com ingredientes incomuns, como friarielli, verdura típica de Nápoles.

Comida do mundo todo

Os restaurantes do Alice Vitória Hotel, no centro da capital, e do Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia, vão servir, no dia 15, almoço especial com pratos que são servidos ao redor do mundo. A ideia das empresárias Xuxu e Flavia Neffa é oferecer uma vez por mês um cardápio diferenciado para os apreciadores da boa gastronomia.

Novidades na educação

O ano chega com novidades na educação. No início de fevereiro, o Ginásio Álvares Cabral abre suas portas para inaugurar a Escola Americana de Vitória. A instituição, que tem como sócios Mariana Buaiz, Luciano Gani e Júnior Cardoso, oferecerá os ensinos Infantil e Fundamental I. Futuramente, o espaço será ampliado para os ensinos Fundamental II e Médio.