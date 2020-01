Tá bonito de ver

O Brasil está cheio de praias que são destino certo para curtir o verão. Mas o capixaba não precisa de ponte aérea para aproveitar o melhor dessa estação. Guarapari está cada vez mais profissional e concorrida no quesito “festa boa”. Os organizadores do Multiplace Mais e do Cafe de La Musique estão de parabéns. Sem filas insuportáveis, com espaço, atrações imperdíveis e muito público, os locais são points de todas as gerações. Está, realmente, bonito de se ver!

Para ter ideia…

O Cafe de La Musique Guarapari, que abriu dia 27 de dezembro e levou diversas atrações até o dia 4 de janeiro, teve, todos os dias, os ingressos esgotados. Os sócios estão incansáveis para fazer o melhor para o público. Eles sonham com a aprovação de um heliponto no local para que, ano que vem, algumas celebridades aterrissem por aqui. Aliás, o que mais se vê são turistas, gente bonita e feliz. No próximo final de semana, o Cafe recebe: dia 11, a Festa Spectaculum, com Bhaskar, Gabriel Boni e Liu, e no domingo, dia 12, a “Praia do Gigante”, com Leo Santana e Kvsh.

Artista na festa

O ator Marcos Pasquim estará presente no Cafe de La Musique, no dia 18, na festa “Só Track Boa”, que inclusive teve ingresso esgotados em pouco tempo.

E olha que legal: o boné do Cafe de La Musique Guarapari virou objeto de desejo. Até os integrantes da banda Atitude 67 pediram os bonés de presente.

Congresso em Paris

Sempre em busca de novidades, Christina Drummond embarca no final de janeiro para Paris. Na capital francesa, a dermatologista participa do Imcas Congress – Aesthetic Surgery & Cosmetic Dermatology 2020, congresso que reúne os maiores especialistas do mundo em dermatologia estética, laser e cosmetologia.

Solidariedade que

brota da terra

Em um gesto de solidariedade, um grupo de 25 agricultores do distrito de Pedra Azul, em Domingos Martins, doa alimentos aos pacientes do Hospital Evangélico de Vila Velha. A união dos voluntários rende bons frutos há seis anos: cerca de 70 caixas de verduras, legumes e frutas são enviadas semanalmente ao hospital, que é filantrópico, e são transformadas em refeições para pacientes e funcionários.

Mulheres empreendedoras

O projeto Crédito para Mulheres Empreendedoras, do Banestes, bateu o recorde na concessão de crédito para o público da ação. De setembro a novembro do ano passado, foram liberados R$ 10,75 milhões em projetos, sendo que a meta para fechar o ano era de R$ 10 milhões. Cerca de mil mulheres abriram ou ampliaram seu próprio negócio com apoio do Banco.

CURTAS

Festa do cinema na praia. Quem disse que praia e cinema não combinam? Pois no Espírito Santo a combinação dá certo há muitos anos, com o Festival de Cinema de Vitória Itinerante, realizado sob a direção de Lucia Caus. Neste ano, em sua 26ª edição, o festival começa por Guarapari, na Praia do Morro, nos dias 10 e 11 de janeiro.

Cirurgia robótica. O Hospital Santa Rita acaba de adquirir o primeiro robô Da Vinci Xi a ser utilizado por equipe médica no Espírito Santo. Trata-se de um sistema cirúrgico considerado o mais moderno do segmento robótico do mundo. A inovação está nas imagens em 3D HD e visão magnificada, além de o robô possuir quatro braços de longo alcance. A articulação dos instrumentos possui movimentos de rotação e angulação melhores que da própria mão humana e com tecnologias de filtro de tremores e movimentos intuitivos, permitindo ao cirurgião operar com movimentos totalmente precisos e naturais.

Na reforma. O trio Mateus Carvalho, Henrique Pereira e Márcio Ribeiro, que fez o primeiro Rooftop do estado, o Rooftop da Praia, preparara uma reforma especial para este ano. Eles encerraram as atividades dia 26 de dezembro e voltam no dia 9 de janeiro com muitas atrações e artistas capixabas.