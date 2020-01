Canguru no Metro: Seis destinos de férias que as crianças amam!

Quais os passeios que mais divertem as crianças pelo Brasil afora? Segundo uma pesquisa realizada com base nas recomendações dos usuários do site Booking.com, são seis os destinos que os baixinhos mais curtem. Confira:

RIO QUENTE (GO)

Ficar perto de piscinas e toboáguas é sempre prioridade para as crianças. Na cidade de Rio Quente, a 27km de Caldas Novas, está o complexo Rio Quente Resorts, que conta com dois parques aquáticos de águas quentes. O aeroporto mais próximo é o de Caldas Novas, mas também é possível desembarcar nos aeroportos de Brasília ou Goiânia e seguir de carro.

BERTIOGA (SP)

Na Região Metropolitana da Baixada Santista, Bertioga oferece uma ótima experiência quando o assunto é natureza e história. Lá está o Forte São João, construído em 1547 e considerado a primeira fortaleza erguida no Brasil. Além disso, Bertioga conta com 33 km de praias ideais para o banho de mar com a família.

BOMBINHAS (SC)

Bombinhas é considerada a Capital do Mergulho Ecológico e conta com 39 praias. O lugar pode ser um ótimo refúgio para famílias com crianças, sem deixar de ser um lugar com boas opções noturnas para quem também tem jovens e adolescentes em casa. De cima do Mirante Eco 360 ou do Morro do Macaco é possível apreciar vistas incríveis.

BARRA DE SÃO MIGUEL (AL)

Barra de São Miguel é boa opção para manter os pequenos ocupados. A pequena cidade é um dos destinos mais badalados do litoral sul de Alagoas e um dos maiores balneários turísticos do Estado. Protegido por uma barreira de corais, conta com uma boa estrutura de restaurantes e barracas de artesanato.

GUARAPARI (ES)

No litoral do Espírito Santo, Guarapari tem muitas praias urbanizadas e calçadões com diversos quiosques, bares e restaurantes. De modo especial, as praias do Morro, das Castanheiras e da Areia Preta costumam atrair várias famílias. Além disso, a culinária local, em especial a moqueca capixaba, é um dos destaques para os usuários da Booking.com.

OLÍMPIA (SP)

Olímpia é bastante recomendada por seus parques temáticos, pela gastronomia e pela tranquilidade do destino. O turismo vem se destacando, muito em função da expansão do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, um dos maiores parques aquáticos da América Latina. Olímpia também conta com uma forte cultura popular e realiza anualmente o “Festival Nacional de Folclore”.