Detox pós-festas ajuda a começar o ano com energia

Happy hour de fim de ano, comilanças natalinas e muita bebida no Réveillon. Quem nunca? Mas agora que 2020 começou, é hora de apostar em um cardápio leve, nutritivo e desintoxicante. “As pessoas se preocupam e desintoxicar depois das festas, mas podemos introduzir alimentos detox no nosso dia a dia. Eles ajudam o fígado a trabalhar melhor o ano todo, inclusive quando cometemos alguns exageros”, diz a nutricionista Daniela Cyrulin, de São Paulo, autora do livro Detox de Corpo e Alma.



Os campeões do detox

Vegetais crucíferos: brócolis, repolho, couve-flor, couve-de-bruxelas, aspargo, rabanete, nabo, rúcula, agrião

Salsão

Salsinha

Gengibre

Cúrcuma

Dente de leão

Suco verde



Cardápio detox (de 5 a 7 dias)



Ao acordar, em jejum

Shot Detox

15 gotas de extrato de própolis

1 col. (café) de cúrcuma

1 col. (café) de gengibre em pó

suco de 1/2 limão

um pouco de água



Café da manhã

Suco Verde

água de coco

suco de 1/2 limão

1/2 maçã

1 pedaço de gengibre sem casca

1 pedaço do talo de salsão

1/2 folha de couve

folhas de salsinha ou hortelã

Bata no liquidificador e beba em seguida



1 fruta (abacaxi, melancia, melão, maçã, pera ou ameixa)



Almoço

1 porção de vegetais crucíferos (lista acima) crus ou cozidos

1 porção de proteína de fácil digestão (peixe assado, cozido ou grelhado, ovo, quinoa ou tofu)

1 colher de servir de arroz integral com lentilha ou grão-de-bico

1 porção de legumes (abóbora, abobrinha, berinjela, cenoura, beterraba) cozidos ou refogados

Salada de folhas verdes, pepino e tomate à vontade



Entre as refeições: 8 copos de água aromatizada (com casca de maçã, canela em pau, rodela de abacaxi, casca de laranja…)



Jantar

Sopa creme de legumes: abóbora, cenoura, abobrinha, inhame, cará (sem macarrão nem carne).

Se sentir fome, inclua 1 porção de vegetais crucíferos e salada de folhas verdes, pepino e tomate à vontade

SOPA FRIA DE CENOURA COM GENGIBRE

Ingredientes

1 cebola fatiada

1 col. (sopa) de azeite extravirgem

2 cenouras picadas

2 inhames descascados e picados

1 pedaço de gengibre pequeno (2 cm), sem casca e picado

1 talo de salsão picado

1 punhado de salsa bem lavada

4 xíc. (chá) de caldo caseiro de legumes ou água filtrada

Sal marinho para temperar

2 col. (café) de cúrcuma ou açafrão-da-terra

Modo de preparo

Em uma panela refogue a cebola no azeite até murchar. Acrescente a cenoura, o inhame, o gengibre, o salsão, a salsa, o caldo, o sal e a cúrcuma e cozinhe até os legumes ficarem macios. Espere esfriar um pouco e bata no liquidificador, adicionando o líquido aos poucos. Rende 2 a 3 porções.



Você pode substituir os legumes por abóbora, mandioquinha, cará, abobrinha…



Antes de dormir

1 xícara de chá de dente de leão

Leve 1 litro de água ao fogo e desligue quando começar a ferver. Acrescente 1 colher de sobremesa da erva seca, cubra e deixe descansar por 10 minutos. Coe, beba e guarde o restante na geladeira.