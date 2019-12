Olha elaaaa

A atriz Mariana Rios mandou uma mensagem de voz para a empresária Dila Cipriano, simplesmente falando que a calcinha modelo “Asa Delta” que ela usou da marca capixaba Angorá foi o modelo mais lindo que ela já usou na vida. Legal, né? Aliás, Dila está de parabéns, afinal, a coleção de verão da marca está mesmo sensacional e inclusiva, com modelos para qualquer tipo de corpo e estilo.

Tacada Certa

Despretensiosa, Tathi Onofre lançou a sua marca A.MAR, que é a cara das capixabas. Chapéus de palha cheios de estilo já viraram febre e são objeto de desejo das meninas antenadas da cidade. Tathi está espantada com o sucesso, mas ela deu a tacada certa. Os produtos são lindos, estilosos e a cara do nosso verão. As lojas Empório Life e Box já possuem os chapéus incríveis da jovem empresária.

para o bem

Reconhecida pela Unesco como a maior organização gerida por jovens do mundo, a Aiesec organiza ação social em Vitória, com o objetivo de ajudar duas ONGs locais e apoiar jovens que desejam fazer intercâmbio com um significativo desconto. A campanha Intercâmbio Solidário vai arrecadar alimentos não perecíveis para doar às ONGs Vovô Chiquinho e Creche Mãe Shirley. As ONGs beneficiadas estão localizadas na Grande Vitória e trabalham com atendimento para crianças de bairros carentes, durante o período oposto às atividades escolares delas, com recreação, reforço escolar e ações culturais.

Sorteio certo

O Centro da Praia Shopping comemora em grande estilo este fim de ano. Todos os dias, por lá, acontece sorteio de um celular para quem trocou as notas das compras dos presentes de natal. Sim, um celular por dia até o Natal. O fluxo está intenso e o mix completo de lojas é o que mais chama a atenção dos clientes.

CURTAS

Nova diretoria na ABS-ES. A médica pneumologista Jéssica Polese é a nova presidente da Associação Brasileira do Sono regional Espírito Santo. A posse da gestão 2020/2022 aconteceu durante o Congresso Brasileiro do Sono 2019, em Foz do Iguaçu. Completam a nova diretoria a vice-presidente Lais Fardim e o secretário Rowdley Rossi.

Novidade na beleza.Tem novidade de beleza para as capixabas. É que hoje abre, na movimentada avenida Champagnat, na Praia da Costa, Vila Velha, a primeira franquia no Espírito Santo da rede Fast Escova, um salão especializado em escovaria, maquiagem, tratamentos capilares e também penteados com tranças. Quem traz a novidade são as empresárias Ana Carolina Amorim e Daniela Ribeiro. O coquetel de inauguração acontece das 17h às 20h, para fechar a semana com chave de ouro e iniciar o final de semana com tudo.