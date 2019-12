O caminhar da evolução

Após milhões de anos, nos vemos nesse momento do século 21, encapsulados em carros parados no trânsito e aspirando gases tóxicos em quantidade. De acordo com uma pesquisa recente do IAG (Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas) da USP, as emissões aumentam muito em velocidades abaixo de 20 quilômetros por hora. “Isso é comum em congestionamentos, onde o movimento de acelerar e frear o veículo se repete com muita frequência, levando a um maior consumo de combustível e, em consequência, a mais emissões”, explica o engenheiro ambiental Sérgio Ibarra Espinosa, que realizou o estudo.

A nossa evolução – de homo habilis a homo sapiens, o humano moderno – foi moldada para que pudéssemos nos manter eretos, com a cabeça erguida e em movimento. Os primeiros bípedes, os homo erectus, tinham vantagens absurdas em relação aos seus ancestrais, os homo habilis. Em pé, podiam avistar os inimigos e tinham os membros superiores liberados para desenvolver ferramentas que garantiam sua sobrevivência.

Hoje, sentados a maior parte do dia e sem força nas pernas, estamos nos esquecendo de que foi a postura ereta que nos alavancou a evolução. Caminhar traz uma série de vantagens para a saúde do corpo e da mente. O filósofo Aristóteles já dizia que andar é imprescindível para pensar. Ao lado da bicicleta, é a mobilidade mais sustentável que existe.

E você ainda pode aproveitar o verão e as férias para pegar gosto por essa atividade, que só traz vantagens. Se precisar de ajuda, saiba que existe uma rede, a Corrida Amiga, que auxilia gratuitamente, em São Paulo, as pessoas a se deslocar a pé na cidade. O interessado se inscreve pelo site (corridamiga.org) e um voluntário poderá acompanhá-lo nos primeiros trajetos, além de compartilhar dicas de como andar e/ou correr, o uso da roupa mais adequada e as melhores rotas para chegar ao seu destino. Não poluente e mais econômico, andar pode ser a forma mais eficiente de se locomover na cidade, e inclusive chegar ao trabalho e à escola diariamente.

A Corrida Amiga nasceu em 2014 com a Silvia Stuchi Cruz, apaixonada e defensora do transporte a pé, e é um alento para quem quer melhorar a mobilidade nas ruas e a saúde das pessoas e das nossas cidades.