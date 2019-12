Canguru no Metro: Os 10 hábitos das mães felizes

Pediatra americana e autora de vários best-sellers sobre educação de filhos, Meg Meeker diz que toda mãe está disposta a fazer o possível (e o impossível) pela felicidade dos filhos. O problema ocorre quando essa necessidade vira uma obsessão. “O filho pode até ficar numa boa, mas a mãe só encontrará frustração”, diz ela no livro “Os 10 hábitos das mães felizes”, no qual compartilha a experiência de diversas mães com quem conversou. A pediatra diz que não faltam livros no mercado para ensinar as mulheres a serem mães melhores, mas sua proposta é ajudá-las a serem “felizes”. Segundo ela, são escolhas simples.

Confira:

• Entenda seu valor como mãe. Toda mãe é valiosa porque é amada, necessária e nasceu com um propósito maior.

• Conserve amizades-chave. Uma mulher precisa de outras mulheres por perto para trabalhar com mais eficiência, se preocupar menos e permanecer mais saudável.

• Valorize e pratique a fé. Nas outras pessoas e em Deus – porque somos incapazes de controlar a vida.

• Diga não à competição. Tudo que precisa está dentro de você e não fora.

• Tenha uma relação mais saudável com o dinheiro. Faça o desafio de não comprar nada novo por uma semana, um mês (ou até seis meses).

• Encontre tempo para ficar sozinha. Toda mãe precisa de um pouco de solidão para se recarregar física, mental, emocional e espiritualmente.

• Dê e receba amor de maneira saudável. Veja falhas e fraquezas nos seus familiares, mas os ame mesmo assim.

• Descubra maneiras de viver com simplicidade. Essa é arte disciplinada de abrir mão das coisas.

• Deixe o medo para trás. A vida é curta demais para passar por ela com medo.

• A esperança é uma decisão – decida! Entre em guerra contra os pensamentos negativos.

Desejo que, neste fim de ano, você escolha ser uma mãe muito, muito feliz. E tenha um 2020 cheio de muita realização ao lado dos seus filhos.

A canguruonline.com.br é uma plataforma de conteúdo sobre primeira infância e prestação de serviços para pais e educadores.