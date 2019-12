Consciente do medo

Você sabe quais são seus medos? Sabe de onde eles vêm? Quais são os fatores que realmente estão presentes nesta sensação? Faço então um convite, pense em algo que você tem medo e procure investigar de onde vem. Qual parte do corpo comprime ou dói? Quais são as imagens associadas ao medo? Procure escrever sobre tudo isso, seja detalhista e busque todas as evidências. Para continuar falando sobre isso, temos alguns conceitos e fatos para refletirmos. Nossa mente consciente é reflexo de um conjunto de construções, vivências e imagens, adicionadas ao nosso subconsciente pelo caminho e por tudo a que somos expostos diariamente.

Ao longo da vida, cada pessoa vai reproduzindo imagens e acrescentando outras ao seu subconsciente. Frases que são tão repetidas hoje, como por exemplo, “você é o que você pensa que é” ou “você atrai o que você fala” são reflexos das descobertas da lei da atração e de muitos estudos sobre nossa consciência. Sua mente registra as imagens criadas pelos seus pensamentos e a sua visualização faz com que sensações como a coragem e o medo sejam presentes. Você atrai aquilo que às vezes não deseja ou tem medo pelo fato de pensar com frequência sobre esses assuntos que te assustam.

Faça este caminho comigo: “não pise na grama”, “não use o celular dirigindo”, “não fale alto”… Todos os dias, você recebe mensagens como essas, cuja primeira palavra é o ‘não’. No entanto, sua mente consciente forma e registra imagens opostas, com a afirmação da ação e não com a sua negação. Por isso, quando você repete “tenho medo de cachorro”, “não quero ver um cachorro” ou “não quero passar perto de um cachorro”, por exemplo, a imagem do cachorro fica tão forte, que você com certeza é mais suscetível a encontrar ou atrair um cachorro para perto de você do que outras pessoas próximas a você. Acho que você já passou por isso. Já disse ou mesmo pensou “só porque não gosto de cachorro, todos vêm para perto de mim”. Se identificou? Conhece alguma história assim?

Procure construir em seu subconsciente imagens diferentes, construa imagens que te favoreçam. Para começar, pense e repita frases positivas como “ande pela calçada”, “dirija com atenção”, “use o celular somente quando estiver fora do carro”, “fale baixo em um tom atraente” e, assim, sucessivamente. Para evoluir nesse exercício, pense novamente sobre aquele medo que você levantou no início do nosso texto. Quais são as frases que você pode construir e repetir em seu subconsciente para diminuir ou amenizar esse medo? Experimente isso e depois me conte. Nas pesquisas que li e nas minhas experiências, os resultados dessa atividade foram positivos. Espero o seu comentário. Seja feliz! Crie imagens felizes e seguras para a sua vida.