O Natal também está nas ruas

Mesmo com o aumento expressivo do trânsito, que caracteriza bem o mês de dezembro, há um outro astral nas ruas das cidades brasileiras, que marca essa fase de encontros, festas e celebrações. Trata-se de um clima de solidariedade e harmonia, uma certa esperança nos rostos das pessoas.

Ajuda o fato de as cidades estarem enfeitadas, iluminadas e com mais gente circulando nas ruas. Um exemplo é o passeio gratuito nos mais de 80 ônibus iluminados – e com o Papai Noel na direção – nas vias de São Paulo, uma iniciativa da SPTrans com as empresas operadoras do sistema municipal de transporte público, ação muito bacana e que vai até o dia 21 de dezembro.

Outro é a profusão de shows, concertos, festivais e espetáculos natalinos que acontecem em praças, museus e igrejas, trazendo música e arte para todos os públicos, em várias capitais brasileiras.

Gentileza no trânsito

Essas ações nos inspiram a praticar a gentileza nas ruas. Quando adotamos atitudes gentis e respeitosas, como parar o carro para uma pessoa atravessar, levantar-se no ônibus ou no metrô para dar lugar a quem mais precisa ou oferecer passagem no trânsito para quem está mais rápido, melhoramos o convívio nas ruas, a vida das pessoas e também a nossa. No final, quem mais sai ganhando é a gente: doar – o tempo, o lugar, um sorriso, uma palavra, um gesto – faz muito bem. A ciência nos mostra que há uma relação causal entre a caridade e a saúde mental. As pessoas que praticam a caridade sistematicamente têm menor propensão a ter depressão e ansiedade, e são mais esperançosas e felizes.

Uma ideia bacana, mas que não prosseguiu, infelizmente, foi o aplicativo KindMe, lançado em 2015, quando quatro jovens de São Paulo se deram conta de que a vida com mais propósito é bem melhor. Eles criaram um app que incentivava as pessoas a compartilhar atitudes positivas na cidade. Essa “rede de gentilezas” chegou a fazer várias ações nas ruas, levando mensagens carinhosas para as pessoas, oferecendo abraços ou simplesmente mostrando que elogiar o próximo pode transformar o seu dia.

Podemos nos inspirar neles para melhorar a nossa vivência nas ruas. E não só no Natal. Gentileza gera gentileza e impacta diretamente na melhora da mobilidade urbana. Ela é realmente a chave para criar uma comunidade mais feliz e confiável. E a mudança começa por nós mesmos, a cada dia.