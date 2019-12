Mulher-Maravilha encerra CCXP19 e leva fãs à loucura

A presença de Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, foi um dos grandes destaques da CCXP19, encerrada no último domingo. A atriz israelense e a diretora Patty Jenkins escolheram o Brasil para iniciar a promoção do novo filme de heróina, “Mulher-Maravilha 1984”.

Quem também agitou a galera foram os elencos da série espanhola “La Casa de Papel” e do filme “Esquadrão 6”, liderado por Ryan Reynolds. O canadense esteve presente ao evento também no sábado, quando falou ao lado do diretor Shawn Levy e do ator Joe Keery, da comédia “Free Guy”.

O sábado, aliás, teve ainda o brilho do diretor J.J. Abrams e os astros de Star Wars, que falaram sobre o nono e último episódio da saga dos Skywalker em um emocionante painel de despedida.

O chefe do Marvel Studios, Kevin Feige, também aterrissou em São Paulo e trouxe na bagagem cenas de “Viúva Negra”, trailer de “Os Eternos” e novidades sobre os futuros lançamentos da Casa das Ideias no cinema e streaming.

Por falar em streaming, a Amazon também trouxe elencos de suas séries “The Boys”, “Star Trek: Picard” e “The Expanse”, que teve a première do primeiro episódio da quarta temporada. Já a HBO veio com os atores de “His Dark Materials”.

E não dá para esquecer também das presenças de Margot Robbie e do elenco de “Aves de Rapina”, que brilhou no dia de abertura. Foi épico!