Noite histórica

Em menos de 30 minutos de lançamento se esgotaram os convites para uma noite cheia de nostalgia e sabor. Maritza Bojovski vai reabrir, por um dia, o famoso Guaramare, em Guarapari. Em pleno verão, dia 11 de janeiro, Vicente Bojovski será relembrado no que já foi considerado o melhor restaurante de pescados do Brasil. Vicente se foi há 4 anos e o Guaramare fechou as portas. Neste verão, sua filha, e também chef de cozinha, Maritza, fará uma noite especial, com o melhor da culinária deste saudoso amigo. Será memorável, sem dúvida!

almar

Anna Clara Deps apresenta coleção da marca capixaba Magia do Mar amanhã, com coquetel na loja da Praia do Canto. Desenvolvida pela nova geração da Magia do Mar, a ‘Almar’ tem DNA mais descontraído, com peças pensadas para garotas com estilo mais descolado e informal. As modelagens são menores, e entre as tendências da coleção estão a calcinha asa delta e o top paralelo.

reinauguração

Edmilson Varejão Jr. reinaugura hoje sua boutique de carnes Meatpack, em evento para convidados, na Affonso Cláudio, Praia do Canto. O projeto leva assinatura do arquiteto Edduardo Trigo e o cardápio traz consultoria do chef Gustavo Alves.

pássaro construtor

O pássaro joão-de-barro inspirou o empresário João Pedro Colnago: ele resolveu batizar a sua loja de brinquedos com o nome da ave. A loja traz uma nova proposta, com conceitos de educação, inclusão, sustentabilidade e interação de forma divertida para crianças de até 12 anos. Ao lado da esposa, Mara Fernandes, João recebe convidados para a inauguração hoje, às 18h, na Praia do Canto.

oito anos de conquistas

O Shopping Mestre Álvaro comemorou no sábado seus oito anos de existência. A área de alimentação e lazer do mall foi tomada por uma atmosfera de celebração, com música, com os personagens Peter Pan e Sininho, base da temática de Natal deste ano, e bolo especial. Além disso, o shopping ganha uma loja da rede varejista Casa & Vídeo. Hoje, a partir das 10 horas, a marca ganha mais uma operação no Estado.

bom, barato e gostoso

Para quem gosta de girar taça: saiu a lista dos vinhos de melhor relação preço-qualidade da Wine Spectator. São rótulos encontrados nos EUA por até 100 dólares. Alguns são encontrados por aqui, como o De Martino Chardonnay, o Bodegas Vistalba Malbec e o Santa Carolina Cabernet Sauvignon.

CURTAS

Selo social para Marca Ambiental. Mirela Souto comemora o reconhecimento do governo do estado, por meio do Selo Social, entregue à Marca Ambiental, em homenagem ao Projeto de Ressocialização Pelo Trabalho. A empresa também foi destaque no livro dos 40 anos do Sindicato da Indústria de Construção Pesada do Espírito Santo (Sindicopes), que traduziu sua história nesses 9 anos de projeto.

Registrados em 2019. Dados do Portal Registro Civil apontam Miguel e Helena, mais uma vez, como nomes mais registrados em 2019 no Brasil e no Espírito Santo. Até o início de dezembro foram registrados 3.363 nomes de Miguel e 3.399 pessoas com nome Helena no Brasil. No Espírito Santo os nomes de meninos mais registrados foram Miguel (152), Heitor (135) e Arthur (117). Já os nomes de meninas foram Helena (136), Alice (116) e Laura (114). O presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory afirma que as pessoas estão optando pela simplicidade na escolha dos nomes dos filhos. A novidade ficou com os nomes Liz (50) e Bento (35), que entraram no ranking dos 50 nomes mais registrados no Espírito Santo em 2019.

Domingo bom. O Rooftop da Praia promove nos domingos deste mês o “Ensaios de Verão”, com um final da tarde com visual incrível do terraço e muita música. A banda que comandará a festa é a Ammor (A Maravilhosa e Mágica Orquestra de Rua), mas também haverá pagode e sertanejo.