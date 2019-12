Rede recebe convidados

A Rede Capixaba de Comunicação promoveu, quarta-feira, a comemoração dos 30 anos da TV Capixaba e apresentou o seu novo portal de notícias, o ES 360, na charmosa casa de jazz 244/Club, em Vitória. O presidente do Grupo Sá Cavalcante, Walter de Sá Cavalcante esteve presente, juntamente com o diretor geral Carlos Magalhães e o diretor de jornalismo, Antonio Carlos Leite, O KK, que contou um pouco de cada veículo da rede e deu detalhes e informações sobre o novo portal. A festa contou com a participação de importantes clientes e parceiros. Eles foram recebidos pela equipe comercial da Rede Capixaba, que aproveitou a oportunidade para comemorar as parcerias realizadas em 2019 e para desejar um novo ano de muito sucesso a todos.

Feira cheia de amor

A empresária Carol Azeredo confirmou presença no evento “Feito Mãe Curadoria”, feira que acontecerá entre os dias 10 e 11 de dezembro na Casa Dugê, Praia do Canto. Por lá diversas mães empreendedoras irão mostrar seu trabalho em um especial Natal. “Levarei meus pães de mel exclusivos e os kits de Natal que criei”, conta Carol.

com o governador

Na tarde de terça-feira, o casal Marcus Buaiz e Wanessa Camargo foi até o Palácio Anchieta dar os parabéns ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que aniversariou. Na ocasião, o governador apresentou o Palácio para a cantora e esposa Wanessa. O governador presenteou a cantora com um livro que conta a história do Palácio Anchieta, e Marcus o presenteou com a camisa da campanha para Apae Vitória, do Café Número 1, criada pela marca capixaba Origens. Toda venda da camiseta será revertida para a instituição

uau

Pedro Trindade estará presente amanhã, no coquetel de inauguração oficial da Pop Up Store, na Bergdorf Goodman, em Nova York, que vai receber as joias da designer Carolina Neves, entre outros joalheiros conceituados selecionados para o projeto Have a Heart. O projeto Have a Heart faz parte de uma parceria da Bergdorf Goodman com o Muse Showroom, no qual joalheiros do mundo todo foram convidados para desenvolver peças em formato de coração seguindo suas identidades. Parte da renda das vendas serão revertidas para diferentes instituições de caridade nos Estados Unidos.

CURTAS

Convidado.

Plínio Escopelle estará de hoje a domingo no Circuito Startup Summit, promovido pelo Sebrae com o apoio do Ecossistema de Inovação. O empresário foi convidado para apresentar a startup que ele comanda, a Superticket, no Espaço Startup, junto com outros 18 projetos capixabas, que estão despontando no mercado. O evento é realizado na Praça do Papa, em Vitória, com entrada gratuita.

Coquetel de lançamento.

Sob o comando de Aníbal Abreu e Bernardo Fraga, o Centro Médico Medconsulta inaugura sua terceira unidade, na próxima quinta (12), no Shopping Praia da Costa. Localizado no andar da Praça da Alimentação, perto do coworking, o espaço conta com nove salas de atendimentos e exames distribuídas em um espaço de 210m².

Fashion. Daniela Barreto promove neste domingo, dia 08, o desfile de alto verão “Fresh Summer” em parceria com as marcas Ora Carola e Au’ Affetto. O evento ainda conta com o lançamento da nova coleção Summer Colors da etiqueta Dani Barreto.