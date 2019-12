Meditar caminhando

Andar e respirar de forma harmônica, sentindo o prazer de cada passo, é uma forma de ganhar saúde, calma e se conectar com a cidade

Somos todos pedestres. Em algum momento do dia vamos caminhar, pois todo trajeto começa e termina a pé. O “transporte a pé” não é apenas importantíssimo para melhorar o ar e a qualidade de vida nas nossas cidades, mas também para favorecer a nossa saúde. Usar os pés para ir ao trabalho, à faculdade ou às compras é uma opção inteligente, sustentável, saudável e transformadora. E barata: não custa absolutamente nada!

Uma atividade humana básica, o andar a pé ativa a circulação sanguínea, diminui os riscos de problemas cardíacos, reduz a ansiedade, tonifica os músculos e ajuda a emagrecer. E mais: é perfeito para nossa mente. Pode funcionar como uma verdadeira meditação nesse dia a dia repleto de afazeres e atividades. Um momento para se conectar com você mesmo.

Várias pesquisas científicas já comprovaram os benefícios da caminhada, quando feita com atenção plena, para a saúde do corpo, do espírito e da mente. Não é por acaso que os monges budistas meditam caminhando há mais de dois mil anos, buscando a paz interior.

O ótimo aplicativo Lojong (lojong.com.br) ajuda as pessoas com meditações guiadas, inclusive andando. Mas é possível introduzir a prática na sua rotina diária, confira algumas dicas:

• Saia com sapatos confortáveis e caminhe sentindo bem os pés no chão, a cada passo. Preste atenção à sua respiração.

• Mesmo que estiver acompanhado, procure caminhar em silêncio, para se conectar com os seus movimentos e sua respiração.

• Mantenha a sua atenção plena na caminhada e foque nas mínimas sensações do seu corpo durante a atividade, como o contato dos pés e o peso do corpo sobre a terra. Isso facilita a concentração.

• Preste atenção aos sons, à paisagem e também aos cheiros da cidade.

• Se sua mente se distrair durante o trajeto com preocupações ou pensamentos errantes, traga-a suavemente de volta para o caminhar.

• Respire e caminhe, notando cada passo e aproveitando o momento presente. Vá sem pressa, sentindo a paz e a solidez de caminhar sobre a terra firme, a nossa verdadeira casa. E curta o grande prazer que é participar ativa e positivamente da vida da cidade. Andando, você ajuda a melhorar o trânsito, o meio ambiente e o astral urbano.