Estrelas da CCXP ajudam a celebrar o feminino no pop

A CCXP 2019 é das mulheres. Se havia alguma dúvida de que as personagens femininas da cultura pop reivindicaram de vez um espaço próprio em filmes e séries de TV, essa questão se desfaz diante da lista de convidados da convenção neste ano – que tem Gal Gadot, Daisy Ridley e Margot Robbie entre seus principais nomes.

Se a Marvel traz neste ano para o Brasil ninguém menos que o presidente do estúdio, Kevin Feige, que mostrará novidades do filme da Viúva Negra na CCXP, do outro lado a DC ataca com suas duas figuras mais carismáticas das telas, a Mulher-Maravilha e a Arlequina. Margot Robbie estará presente no São Paulo Expo nesta quinta-feira para comentar Aves de Rapina ao lado do elenco, com a promessa de mostrar novidades do filme protagonizado pela Arlequina. Já na tarde do domingo é a vez de Gal Gadot; a atriz israelense será uma das estrelas do último dia da CCXP.

Não é difícil encontrar, em meio à diversificada programação do evento, atrações para meninos e meninas de todas as idades – desde a pré-estreia de “Frozen 2”, no sábado, até as celebrações dos 25 anos de “Castelo Rá-Tim-Bum”. Quem comparece em peso, porém, como atração incontornável, é o elenco de “Star Wars – A Ascensão de Skywalker”, num painel no sábado que contará também com as presenças do diretor do filme, J.J. Abrams, e da presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Daisy Ridley puxa a fila como a heroína Rey – mais um motivo para montar aquele cosplay de jedi e celebrar a cultura pop na CCXP com o que há de mais inclusivo.