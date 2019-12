Vamos falar da Virada?

Dezembro chegou e a contagem regressiva para o Réveillon vem junto. O Cafe de La Musique Guarapari prepara uma virada pra lá de especial. Serviço full open bar e open food, unindo a alta gastronomia com os melhores drinques para o começo de ano.

As atrações para não deixar ninguém parado são Chemical Surf, um dos maiores nomes da música eletrônica, e os fenômenos do sertanejo Bruninho e Davi. E vale registrar que a produção pensa em todos: terá ilhas gastronômicas japonesa, italiana, steakhouse, pizza, hambúrguer, árabe, e ainda comida fit e vegana, além de bebidas premium, mantendo o padrão A do local.

linda de viver

Inspirada nas praias europeias, como a Riviera Francesa, a Costa Amalfitana e o litoral da Grécia, Thici Tibério inaugurou sua nova Riviera na esquina das ruas Aleixo Netto e Celso Calmon, na Praia do Canto, na última quarta-feira, numa festa badalada. A loja triplicou de tamanho e agora ocupa um casarão antigo, de 62 anos, no quarteirão mais movimentado do bairro.

mostra casa arrumada

A empresária Claudia Júdice promove amanhã a Mostra Casa Arrumada, em seu showroom em Santa Lúcia. O quarto “Geneve Design Hotel”, inspirado em hotéis sofisticados e irreverentes com atmosfera retrô chique, assinado por Marilia Celin, faz parte dos nove ambientes que compõem a exposição. Ao todo são 12 profissionais envolvidos na mostra, entre eles Zilda Helal, Maria Alice Marins e Robson Rampinelli, Tamara Raizer e Mariah Cardoso.

a forbes a elegeu como…

…uma das jovens, com menos de 30 anos, que mais fazem a diferença no Brasil. Seu nome? Lisiane Lemos, uma executiva de vendas de tecnologia na Microsoft, engajada pela inclusão dos negros em empresas, que vai ministrar a palestra “Tecnologia para negócios: Big Data e Inteligência Artificial”. Será no sábado, na Arena do Conhecimento, espaço montado pelo Sebrae ES no Circuito Startup Summit, na Praça do Papa, em Vitória. A inscrição é gratuita.

CURTAS

Outlet. A produtora de moda e empresária Leticia Scheletz, avisa que o seu famoso “I Love Outlet” cresceu, e acontece entre os dias 17 a 19 de dezembro no Ilha Buffet do Clube Álvares Cabral.

Noite de degustação.

Eduarda Buaiz e a chef Flavia Gama recebem convidados hoje, na Chocolateria Brasil, para uma degustação que promete agradar os amantes de chocolate. O destaque da noite será a mistura para brownie Regina, lançamento da Buaiz Alimentos, que em menos de um mês nas prateleiras já é sucesso de vendas. Flavia irá preparar sobremesas com a mistura, apresentando as diferentes possibilidades que o produto oferece, de forma prática e versátil.

Confraternização.

Paulo Cesar Alves, Adriana Hersbach, André Luiz Bonelli e Samanta Gonçalves Lazarini, diretores do Sindamares, realizam sua tradicional festa de confraternização de fim de ano na próxima quinta, 5. A comemoração será no Lareira Up, em Santa Helena.

Clube do Colecionador.

Primeira exposição do Clube do Colecionador marca o início do projeto ‘Séries Exclusivas’, inédito na Matias Brotas Arte Contemporânea, a partir do dia 5 de dezembro. Vários artistas estarão na mostra, que tem como objetivo trazer autonomia na escolha do colecionador. A abertura será marcada por um potente bate-papo com o historiador Nei Vargas e a professora Drª Almerinda Lopes.