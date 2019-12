Atividade física ajuda a prevenir e tratar doenças crônicas

Você sabia que uma em dez mortes prematuras são decorrentes do sedentarismo?



"Se as pessoas fizessem mais exercícios, poderíamos prevenir 1,3 milhão de mortes por ano”, afirma o endocrinologista Luiz Fernando Sella, especialista em Medicina do Estilo de Vida — ramo da medicina que prescreve a adoção de hábitos saudáveis para prevenir e tratar doenças.



A América Latina é a região mais sedentária do mundo e o Brasil, o país mais sedentário da América Latina: 47% dos brasileiros não pratica o mínimo necessário de atividade física para se manter saudável. Para completar, o Brasil é o país número 1 em estresse no mundo.



A boa notícia é que cada um pode fazer a sua parte para reverter esse quadro. A recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) para uma vida saudável é praticar 150 minutos de atividade física moderada por semana, o que que equivale a 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana. Não é difícil encaixar na rotina: é só entender a importância.



“O exercício é uma pílula da saúde. Nenhum medicamento vai conseguir replicar os benefícios da atividade física para o corpo humano”, diz Sella.



A seguir, o médico mostra os principais efeitos positivos da atividade física para a saúde.



Benefícios de uma vida ativa

Mantém o tônus e a elasticidade muscular

Ajuda na perda e na manutenção de peso

Reduz o estresse e a ansiedade

Ajuda a combater a depressão

Combate a fadiga

Melhora o sono

Aumenta a energia e disposição

Melhora o humor



Ajuda no controle e até reversão de doenças como:

Doenças cardíacas

Pressão alta

Obesidade

Diabetes

Osteoporose

Artrose

Doenças autoimunes

Câncer



Ações da atividade física no organismo





Cérebro

Melhora a memória, a atenção e as funções executivas (habilidades necessárias para controlar pensamentos, emoções e ações) em todas as idades.

Melhor condicionamento na meia idade = menor risco de demência na terceira idade.

Melhora da capacidade de decisão.





Saúde do coração

Reduz o LDL (colesterol “ruim”).

Aumenta o HDL (colesterol “bom”).

Fortalece o músculo cardíaco.

Aumenta a flexibilidade dos vasos sanguíneos.

Reduz o enrijecimento das artérias.

Previne e controla outros fatores de risco para doenças cardíacas, como (pressão alta, obesidade e diabetes).



Pressão sanguínea

Reduz o risco de hipertensão.

Reduz a pressão arterial de pessoas hipertensas.

Obs: a redução acontece cerca de 3 semanas após começar a se exercitar, mas os benefícios são perdidos se a pessoa parar de se movimentar.



Sobrepeso e obesidade

Aliado a uma alimentação saudável, ajuda na perda de peso e na manutenção da boa forma.

Melhora a composição corporal (aumento dos músculos x perda de gordura).

Melhora a saúde em geral.



Diabetes

Reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Ajuda a controlar todas as formas de diabetes para quem já tem a doença.

Diminui a glicemia.

Reduz a resistência à insulina.

Ajuda a insulina a funcionar melhor.

Ajuda na manutenção do peso.



Osteoporose

Fortalece os ossos.

Estimula o crescimento ósseo.

Aumenta a densidade óssea.

Protege contra a perda de massa óssea.

Ajuda a manter a boa postura e o equilíbrio.



Artrose

Reduz a inflamação das articulações.

Aumenta o limiar da dor.

Melhora os níveis de energia.

Obs: o sedentarismo agrava a artrose e o desgaste ósseo.

Natação, hidroginástica e caminhada na água são boas opções de atividades.



Câncer

A atividade física regular ajuda a reduzir a incidência de vários tipos de câncer.

Mama: reduz o risco da doença por diminuir a gordura corporal.

Cólon: reduz o risco por melhorar a função intestinal.

Me acompanhe nas redes sociais!

Instagram . | . Facebook . | . YouTube