Baltazar vem aí...

… e vem com a promessa de brigar pelo posto de melhor restaurante da cidade. Ele vai funcionar no espaço antes ocupado pelo Salsa da Praia, no Day by Day, Praia do Canto. O cardápio ainda está sendo concluído e há um planejamento para testes efetivos dos pratos até o final de dezembro. De qualquer forma, algo está definido: o tratamento para o vinho e para os amantes de tintos e brancos será nobre. A casa contará com um sommelier e a carta de vinhos tentará contemplar desde rótulos básicos, para um almoço mais descompromissado ou mesmo um lanche, até vinhos icônicos, como Petrus e Sassicaia.

encontro da indústria

O “Encontro da Indústria”, no Le Buffet Master, realizado ontem, homenageou os empresários Walter de Sá Cavalcante, Gilmar Régia, Ricardo Augusto Pinto e Eduarda Buaiz, por seus méritos no setor industrial. O evento foi promovido pela Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo).

É hora de brilhar!

A pele leve e iluminada, sem aparência de reboco, é tendência de make para 2020. O maquiador Renan Souza deu uma dica valiosa para garantir o efeito glow: misturar o iluminador líquido no hidratante facial ou na base e aplicar em pontos estratégicos, como têmporas, dorso do nariz e arco do cupido. Renan inaugura seu estúdio de beleza no dia 9 de dezembro, na Praia da Costa, em Vila Velha.

dicas de moda

A consultora de imagem e estilo Marcela Altoé comanda bate-papo sobre colorimetria, amanhã, durante o evento Beauty Day, na clínica da dermatologista Manoela Sarmento, em Laranjeiras, na Serra.

sono de bebê

Lourdes Landeiro promove um bate-papo sobre a qualidade do sono dos bebês com a pediatra Josana Aredes e a acupunturista Ana Luiza Brandão, amanhã, no Instituto Hope, na Enseada do Suá.

Intercâmbio em conta

A Aiesec, organização de intercâmbio sem fins lucrativos, entrou no clima da Black Friday. Com descontos que vão até 60% para os três programas oferecidos — o de voluntariado, imersão em startups e estágio em empresas –, a organização pretende atingir o público de 18 a 30 anos que aguardam o momento para fechar um intercâmbio. As principais ações vão acontecer hoje, mas os plantões para receber os jovens duram o mês inteiro. Vale a pena!

CURTAS

Novidade na cozinha.Após dois anos desde o lançamento do seu espaço de equipamentos de alto padrão para a cozinha, o empresário Paulo Gottardi inova mais uma vez. Ele traz a Vitória, com exclusividade, a linha de utensílios domésticos da marca americana Spicy, que é desejo dos brasileiros e muito procurada por aqueles que viajam para Miami e Orlando. O lançamento será no dia 10 de dezembro, na Praia do Canto.

Pré-Réveillon. Às voltas com os preparativos do Réveillon Barlavento Magic Premium Experience, Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia realizam um preview da noite da virada na próxima segunda-feira, dia 02, com coquetel para convidados no Barlavento Beach Bar & Lounge, na orla da praia de Camburi. A dupla reforça que, além de cardápio assinado por Giovana e André Rosa, do Le Buffet, as boas-vindas a 2020 serão dadas com vista privilegiada da queima de fogos do balneário e drinques especiais como Moscow Mule, Gin Tônica e o queridinho da casa: Barlavento.

Em festa. Um dos points mais tradicionais de Vitória, o bar Abertura, completa 23 anos de história com comemoração. Os empresários Julian e Vinicius Batisti promoveram uma recepção especial para convidados nesta quinta-feira, na unidade da Praia do Canto, em Vitória. A casa ganha nova “cara” com drinques e cardápio especiais, além de muita música.