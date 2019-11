Roteiro de Tropa dos Lanternas Verdes deve ficar pronto este ano

A Warner Bros. parece ainda estar comprometida em entregar uma boa versão nas telas do Lanterna Verde. Um artigo da especializada Variety investigando o futuro do universo cinematográfico da DC afirma que a empresa quer revisitar personagens que não tiveram bom tratamento nas telas.

Com isso o filme da “Tropa dos Lanternas Verdes” continua em desenvolvimento, e Geoff Johns – que escreveu uma das melhores histórias recentes do herói – deve concluir o roteiro do longa ainda em 2019.

O script, então, será mostrado para o cineasta J.J. Abrams e sua produtora, Bad Robot, que recentemente assinaram um acordo de produção com a Warner Bros. e vai analisar o interesse em levar o projeto adiante.

A matéria também nota que uma série de TV do Lanterna Verde já foi anunciada para o streaming HBO Max, e virá da mente de Johns e Greg Berlanti, o criador do universo que engloba as série “Arrow”, “Flash”, “Supergirl”, “Batwoman”, “Black Lightning” e “Legion of Tomorrow”. Caso o seriado dê certo, há chances da equipe se juntar para um filme.

Não há detalhes da trama oficial, nem previsão de estreia para “Tropa dos Lanternas Verdes”, mas o filme já vem sendo anunciado pela Warner Bros. desde 2015, para tentar fazer os fãs esquecerem o fiasco de 2011 estrelado por Ryan Reynolds.