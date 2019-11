Comemoração merecida

Ramon Rodrigues prepara uma comemoração muito especial para os cinco anos da sua Ópera Filmes. Clientes e amigos serão recebidos no Lago de Garda, em Vitória, no dia 5 de dezembro. Ramon é um dos principais profissionais do estado no ramo de marketing audiovisual. O cineasta é quem está por trás dos vídeos empresariais mais bacanas por aqui.

Bazar beneficente

Mais de 7 mil itens apreendidos pela Receita Federal e doados para a Afecc serão disponibilizados ao público no bazar beneficente da instituição, a ser realizado no dia 30, no Sesi de Jardim da Penha, das 9h às 16h, em Vitória. Ao todo, são 7.674 itens com faixa de preço de R$ 5 a R$ 30. O valor arrecadado será utilizado na aquisição de instrumento cirúrgico para a realização de videocirurgias em pacientes de tratamento de câncer na Afecc-Hospital Santa Rita.

Werner por aqui

Jane Agne vai comemorar, na próxima quarta-feira, na área de eventos do restaurante Coco Bambu, o aniversário de um ano do Werner Coiffeur no estado. O fundador da marca, Rudy Werner, e embaixadores de grandes marcas de beleza francesas são presenças confirmadas, além de importantes nomes da indústria local, como a Ybera, que tem sede nas montanhas.

Arte acessível

Amanhã acontece o preview da exposição “Minha primeira obra”, na OÁ Galeria. A galerista Thais Hilal irá receber imprensa e influenciadores, a partir das 18h30. A exposição tem a proposta de flexibilizar a aquisição de obras de novos artistas a preços acessíveis, com custos a partir de R$ 30.

Gestão de resíduos

A Marca Ambiental atuou como uma das parceiras, com boas práticas na gestão de resíduos sólidos, no 7º Fórum Liberdade e Democracia, no final do último mês. Durante o evento, foi implementada a coleta seletiva, com a disposição de lixeiras para recicláveis e não recicláveis, além da coleta, transporte, valorização e disposição final do lixo. “O gerenciamento dos resíduos foi realizado de forma integrada, o que permitiu que os mais de 200 quilos gerados durante o evento tivessem destino diferenciado e adequado, inclusive os resíduos orgânicos, que seguiram para a compostagem. Esse tipo de iniciativa é um excelente meio de educar, quando falamos sobre sustentabilidade e meio ambiente”, pontua Mirela Souto, gestora de comunicação da Marca.

Mistura capixaba

A nutricionista funcional e da vida sexual, Letícia Matrak, o chef Ralf Lima, a sommelière Carolina Correa e a sexóloga Flaviane Brandenberg, prometem aquecer a noite de convidados com um jantar pra lá de especial nesta quinta-feira, dia 27, em Iconha, Sul do estado. As especialistas vão dar dicas para melhorar o relacionamento mudando a alimentação.

CURTAS

Comemoração sertaneja. Pedro Paulo Moyses, Tito Dias Kalinka, Maycon Salvador e Luiz Fernando Neto fazem hoje um coquetel para convidados em comemoração aos 3 anos do Wanted Pub, pub sertanejo badalado da cidade, às 20h.

Campanha de arrecadação. Uma equipe de voluntários vem trabalhando, unindo forças em prol de uma campanha que busca angariar fundos para o Asilo dos Idosos de Vitória. A instituição existe há mais de 79 anos, em Vitória, e será beneficiada com as doações por meio da campanha “Todo coração precisa de nós”. A ação, que será lançada amanhã, quer ajudar aproximadamente 80 idosos que dependem do atendimento realizado no espaço, além de seus de 63 funcionários.

Moda nas unhas. Não estranhe se encontrar nas ruas mulheres com uma cor de esmalte diferente em cada unha. É tendência unhas multicoloridas, e as capixabas já aderiram ao modismo.A empresária Juliana Brasil explica que as candy colors – os famosos tons pastéis – são as mais pedidas.