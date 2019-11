Comece a meditar com Mildfulness, a prática da atenção plena

O equilíbrio físico e mental é pilar fundamental para uma vida longa e saudável. Estudos comprovam que a meditação é uma ótima ferramenta não apenas para aumentar o foco e a concentração, mas na redução do estresse e da ansiedade.

“A meditação não é uma prática religiosa. Ela nos conduz a um estado de calma e de atenção no momento presente, no que está acontecendo agora”, disse Gil Sant’Anna, especialista em aprendizagem cognitiva e emocional, que conduziu uma dinâmica de mindfulness (meditação da atenção plena) durante o XIV Fórum da Longevidade, em São Paulo.

Vamos meditar?

• Sente-se numa posição confortável: se estiver em uma cadeira, descruze as pernas. Apoie os pés no chão, mantenha as costas bem apoiadas e o tronco ereto.

• Feche os olhos.

• Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar bem lentamente.

• Observe a sua respiração: sinta quais partes do seu corpo expandem com a entrada do ar. Ao soltar o ar devagar perceba quais músculos relaxam.

• Inspire profundamente de novo e solte o ar devagar.

• A partir daí, deixe a respiração seguir naturalmente, sem esforço, inspirando e expirando apenas pelo nariz.

• Perceba os sons ambientes: os mais notórios e os mais sutis, de dentro e de fora da sala. Não busque os sons, apenas perceba-os.

• Sinta o peso do seu corpo na cadeira: o contato com a cadeira, a sola dos seus pés no chão.

• Perceba a musculatura do seu rosto (os olhos, a testa, os lábios, a língua), os ombros, o peitoral, o abdômen, as pernas, os pés, o peso dos braços.

• E volte a atenção para a respiração: sinta o ar entrar e sair pelas narinas.

• Perceba o ritmo da respiração no seu corpo: a movimentação no abdômen, expandindo e retraindo com a entrada e saída do ar.

• Se se distrair, aceite a distração sem julgamento e retorne a atenção para a respiração.

• Volte a atenção para o seu corpo, para os sons ambientes e abra os olhos.

• Comece praticando de 3 a 5 minutos por dia.

Vida longa e saudável

O XIV Fórum da Longevidade Bradesco Seguros, realizado no último dia 12, em São Paulo, reuniu especialistas nacionais e internacionais para discutir a Aprendizagem ao Longo da Vida. Confira as palestras no link abaixo.

