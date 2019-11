Baixa de estoque

A doação de sangue é um ato simples e rápido, mas de muita solidariedade. Entre o final e o início do ano, muitas pessoas deixam de doar e os estoques de bolsas de sangue registram baixa nos hemocentros de todo o estado. A hematologista capixaba Alessandra Prezoti ressalta que a próxima segunda-feira, dia 25, comemora-se em todo Brasil o Dia do Doador Voluntário de Sangue e lembra que a data, além de homenagear as pessoas, tem como objetivo principal informar e conscientizar a população sobre a importância de ser um doador. Vamos praticar o bem?

Quem pode doar sangue

É necessário ter entre 16 e 69 anos, com duas restrições: os menores de 18 anos precisam da autorização dos responsáveis legais. Pessoas com mais de 60 anos poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos, e devem respeitar o intervalo mínimo de seis meses. Além disso, é preciso pesar, no mínimo, 50 quilos e estar em bom estado de saúde.

Pôr do sol, brisa do mar e… Ivete Sangalo!

Imagina curtir o último sábado do ano à beira-mar, vendo o pôr do sol de Guarapari e ainda curtindo o som de ninguém menos que Ivete Sangalo? Essa é a proposta de Cícero Ribeiro para o ‘Ivete Sunset’, evento que vai ferver o Café de La Musique, na Península de Meaípe, no dia 28 de dezembro. Uma experiência única é o que promete o produtor. Segundo ele, a ansiedade dos capixabas — e também turistas, é claro! — é tanta, que os lounges já estão esgotados e tem até fila de espera. Os ingressos para a festa, no entanto, ainda estão disponíveis, mas com previsão de esgotarem. Afinal, quem não quer terminar o ano curtindo a vibe incrível da musa baiana e do balneário capixaba?

Reconhecimento

Eduarda Buaiz recebe, na próxima quinta-feira, dia 28, a medalha do Mérito Empreendedor da Indústria do Espírito Santo 2019, durante o evento Encontro da Indústria, que acontece no Le Buffet Master. A medalha é um reconhecimento da Findes pelo trabalho e pelos investimentos em inovação realizados pela Buaiz Alimentos, contribuindo para aumentar competitividade do setor industrial do Espírito Santo.

Linha profissional

A terapeuta capilar naturalista Paula Breder recebe, na próxima quinta-feira, a atriz Aretha Oliveira em evento onde vai apresentar sua nova linha de terapia capilar, a “Scalp Therapy”. Para quem se lembra, Aretha Oliveira fez o papel de “Pata” na primeira versão de Chiquititas, quando tinha 12 anos e viveu por quatro anos em Buenos Aires, onde voltou a morar na juventude. Atualmente, Aretha está em cartaz com a peça “Vamos”, texto premiado de Mário Vianna, em São Paulo. Consumidora da marca, ela vem especialmente para o evento de Paula Breder.

CURTAS

Leitão de Natal. O marchand Lélio Cimini convida para o “Grande Leilão de Natal do Empório das Artes”, que acontece dia 3 de dezembro, no Praia Shopping, com exposição aberta para visitação entre os dias 28 e 02 de dezembro. Entre os destaques do acervo, estão obras de Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Romanelli e Homero Massena.

‘Gordinho’ em Vix. Ontem aconteceu o coquetel de inauguração da nova unidade do Bar do Gordinho, na Praia do Canto, em Vitória. O bar já faz o maior sucesso no Parque das Castanheiras e em Itapuã, em Vila Velha. O sambista Tunico da Vila foi prestigiar o evento.

Espírito Santo será o primeiro… estado a receber o Circuito Startup Summit! O movimento é nacional e foi criado para fortalecer a inovação e estimular o empreendedorismo. O superintendente do Sebrae ES, Pedro Rigo, antecipou que grandes nomes da área virão ao Espírito Santo fazer palestras e muitos campeonatos acontecerão, entre eles, uma Maratona Musical. O evento será de 6 a 8 de dezembro, na Praça do Papa, em Vitória.

Arquitetura e gastronomia. Bom gosto e sofisticação podem ser sinônimos de duas áreas: arquitetura e gastronomia. Pensando nisso, a Emidio Pais lançou este ano seu “Programa Experiência”, que unirá essas duas experiências. Para isso, os irmãos Clara e Antônio Pais levarão 15 arquitetos para um jantar exclusivo, na próxima semana, em formato de “aula-show”, na casa do chef Juarez Campos.