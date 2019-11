Omelete lança Bruttal, linha de HQs autorais

Quando começamos o Omelete, o que mais queríamos era melhorar o mercado nacional de quadrinhos. Esta semana demos mais um passo nesta direção, quando entrou no ar a Bruttal, plataforma digital exclusiva para o lançamento de quadrinhos originais.

O selo foi criado em parceria com os quadrinistas Felipe Portugal, Raoni Marqs, Thiago Martins e Yuri Moraes, responsáveis pelos primeiros títulos publicados pela plataforma.

O ponto de partida da Bruttal são as histórias “Ba-da Bacon”, “Charlote Blues”, “Johnny Canivete” e “Venha a Nós o Vosso Reino”, quadrinhos com as mais variadas inspirações, que vão desde uma aventura ao melhor estilo One Piece até o humor absurdo de Deadpool.

O primeiro capítulo das quatro HQs já está disponível no site da Bruttal, plataforma gratuita desenvolvida pelo Omelete onde serão publicados semanalmente novos capítulos dos quatro títulos.

Essa primeira temporada da Bruttal, composta pelas quatro histórias, será publicada em um álbum de luxo que será lançado exclusivamente na CCXP19, festival que acontece entre 5 e 8 de dezembro em São Paulo. Além do lançamento da versão física da HQ, o evento terá presença dos quadrinistas, que estarão no Artist’s Alley todos os dias autografando e conversando sobre o futuro que as histórias vão tomar daqui para frente.

Divulgação

Frase da semana

“Eu não desisti do papel. Ainda há muito que eu tenho para dar para Superman. Muitas novas histórias […] Ainda há muita justiça a ser feita para Superman. O status atual é: veremos”

Henry Cavil dizendo que a capa do herói ainda é dele!

NERDÔMETRO

• Sobe: Star Wars – O elenco principal do filme, Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac, mais o diretor J.J. Abrams e a produtora Kathleen Keneddy vêm ao Brasil, participar da CCXP

• Desce: Capitão América: o primeiro Vingador não estará na série “Falcão e Soldado Invernal”, que estreia ano que vem no serviço de streaming Disney+