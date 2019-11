Os Melhores vinhos do ano

A conceituada revista norte-americana Wine Spectator divulgou ontem a sua lista dos Top 100 2019. O melhor vinho do ano é o Château Léoville Barton St.-Julien, safra 2016. Na lista dos 10 melhores rótulos aparecem o Mayacamas Cabernet Sauvignon Mount Veeder 2015, em segundo lugar, e San Giusto a Rentennano Chianti Classico 2016, em terceiro. Sobre aquela história de que preço não representa qualidade no mundo do vinho, o quinto lugar ficou para o Roederer Estate Brut Anderson Valley L’Ermitage 2012, de 48 dólares. A lista da WS leva em consideração a qualidade, mas também o preço e a disponibilidade do rótulo no mercado dos EUA.

Novo comando

A Zurich Airport, concessionária no Brasil dos aeroportos de Vitória (ES), Florianópolis (SC), Macaé (RJ) e parte de Confins (MG), terá um novo comando na América Latina a partir de 1º de janeiro: Tobias Markert, que hoje é CEO do Aeroporto Internacional de Florianópolis. O suíço Stefan Conrad irá se aposentar após dois anos como CEO da subsidiária que administra os negócios da região, com sede no Rio de Janeiro.

plataforma de turismo

O turismo de experiência acaba de ganhar uma iniciativa capixaba. Trata-se da plataforma digital “Espírito em Rede”, criado para comercializar momentos a serem desfrutados dentro das propriedades do estado. A novidade será lançada durante a 15ª edição da Feira Nacional do Agroturismo Rural, realizada de amanhã a domingo, em Venda Nova do Imigrante. Seis empreendimentos localizados em Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante já estão cadastrados no site e oferecem aos turistas experiências memoráveis, como um jantar produzido só com os produtos da região.

empresas humanizadas

Flávia da Veiga revela que Pedro Paro é mais um nome confirmado para o Fórum Temático Ibef, amanhã, no Cerimonial Oásis, em Vitória. “Felicidade no Universo Corporativo” é o tema desta edição. O convidado é idealizador e responsável pela Pesquisa Empresas Humanizadas do Brasil, um estudo inédito com potencial de impacto global, e pesquisador do Grupo de Gestão de Mudanças da Universidade de São Paulo (EESC-USP).

Das antigas

O empresário Márcio Pedra vai comemorar, neste sábado, os 27 anos da sua Academia Hangar, na Praia do Canto, em Vitória. Para relembrar a trajetória, ele reúne alunos, ex-alunos e convidados para um super aulão com os primeiros professores da academia, Rui e Andrea. A cantora Flávia Mendonça promete agitar ainda mais a festa com um show especial.

CURTAS

Repeteco. A festa “Na Laje”, da Booa Produções – de Mateus Carvalho e Márcio Ribeiro -, teve tanto sucesso que muita gente ficou do lado de fora e não conseguiu ingresso. Então, uma nova data foi marcada: a próxima edição será dia 21 de dezembro, sábado, no Rooftop da Praia.

Decorar e refletir. O shopping Rio Branco promove sua primeira “Mostra Mesa Decorada”, com mais de 15 decorações de mesas que vão inspirar os capixabas para os festejos de Natal e ano novo. Com a apresentação do coral de crianças de um projeto social da igreja Santa Rita, a exposição será aberta neste sábado, dia 23, e poderá ser visitada até o dia 14 de dezembro. Entre o time de mais de 20 profissionais que assinam a mostra está o artista plástico Rosindo Torres.

Congresso. O cirurgião plástico Filipe Canal embarca para Brasília amanhã. O destino escolhido tem um motivo certo: lá acontecerá o 56° Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. O especialista pretende aprimorar sua bagagem científica durante a imersão que vai até o dia 23.

Selo de segurança. Marcelo Rennó, superintendente do shopping Mestre Álvaro, celebra o recebimento do “Selo Shopping Seguro”, concedido nesta semana pelo Corpo de Bombeiros Militar. “A certificação nos honra e confirma o nosso compromisso de sempre oferecer segurança aos nossos clientes e colaboradores”, destaca Rennó.