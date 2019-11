Imunidade alta ajuda a enfrentar a alergia da primavera

Olhos lacrimejantes, nariz escorrendo, coceira… A primavera tem seus encantos, mas o pólen das plantas e a proliferação dos ácaros, comuns nessa época do ano, podem transformar a vida de quem sofre alergia respiratória em um pesadelo.

O desconforto acontece porque na primavera a polinização das plantas ocorre com maior intensidade, especialmente em dias com vento e sol, fazendo com que os grãos de pólen se concentrem em maior quantidade no ar. De acordo com especialistas, o pólen da grama espalhado pelo vento é o maior gatilho da alergia da primavera.

A alergia é uma reação do nosso sistema imunológico, desencadeada a partir do contato com determinadas substâncias. Ao respirar, o pólen ou outro fator agressor entra em contato com a mucosa do nariz e desencadeia um processo inflamatório na mucosa respiratória dos alérgicos, que têm seus sintomas intensificados: além de tosse, coriza, coceira no nariz e nos olhos, há quem enfrente ainda espirros, congestão nasal, dor de cabeça, garganta seca e rouquidão.

Para complicar, as mudanças climáticas da estação provocam o aumento na quantidade de fungos e ácaros, agravando problemas como asma e rinite alérgica.

Algumas medidas simples podem ajudar a prevenir as crises

Usar de óculos de sol para restringir o contato do pólen com os olhos.

Durante as crises, evitar parques ou locais com muito vento, flores e árvores.

Lavar o nariz com soro fisiológico de manhã e à noite.

Usar capas impermeáveis para forrar colchões, travesseiros e almofadas.

Evitar carpetes e cortinas de tecido.

Secar as roupas no sol para eliminar os ácaros que podem se acumular no tecido.

Evitar o acúmulo de poeira, mofo e o contato com pelos de animais.

Segundo especialistas, a incidência das alergias respiratórias aumenta quando a imunidade está mais baixa. Com os anticorpos trabalhando em ritmo mais lento, a entrada e instalação de agentes agressores no nosso organismo é facilitada. Hábitos saudáveis como ter uma alimentação rica em frutas e legumes, praticar atividade física, beber bastante água e ter um sono de qualidade ajudam a manter a imunidade em alta.

A ciência também comprovou que o consumo regular de alguns alimentos turbinam o nosso sistema imune. São eles:

Gengibre

Iogurte

Frutas cítricas

Vegetais verdes

Castanhas, sementes e feijões

Alho e cebola

Cúrcuma

