Nesse feriadão, dê ou pegue carona

Nessa sexta, 15 de novembro, dia da Proclamação da República, as estradas vão estar cheias e as rodovias brasileiras terão o reforço de operações especiais, para evitar acidentes e minimizar os longos e desgastantes congestionamentos. É o momento de priorizar a economia compartilhada, lançando mão da carona. Ricardo Leite, diretor-geral da BlaBlaCar no Brasil, a maior plataforma global de viagens compartilhadas, ressalta a importância de usar esse recurso. “Tanto para o meio ambiente quanto para o nosso bolso, é fundamental que haja cada vez menos pessoas viajando sozinhas de carro em trechos intermunicipais”, diz Leite, ele próprio um usuário entusiasmado da carona. Nunca teve carro e conheceu a experiência de compartilhar viagens ainda na faculdade, quando fazia semanalmente o trajeto entre São José dos Campos e São Paulo como passageiro.

O Brasil é um país em que a média de pessoas por veículo é muito baixa, menos de duas por carro. Por isso, parece surpreendente que o país seja o terceiro maior mercado no mundo da BlaBlaCar, empresa francesa que atua em 22 países. Mas é isso mesmo: já são cinco milhões de usuários de todos os perfis e idades viajando dessa forma no Brasil. E a previsão de crescimento para esse feriado prolongado chega a 100%, em comparação com a mesma data em 2018. “Os feriados dobram o ritmo de crescimento de viagens na plataforma e a procura é reflexo de uma sociedade que percebe a importância de reduzir o número de carros vazios”, explica Ricardo Leite.

É o caso do paulistano Bruno Rafael, de 30 anos, que vai descer para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, dividindo a viagem. “Vou oferecer carona para economizar e ter mais dinheiro para aproveitar com outras coisas”. O sistema é simples: a plataforma conecta os condutores que viajam com assentos vazios em seu veículo com passageiros viajando na mesma direção. Juntos, eles compartilham a viagem e os custos.

Para quem fica com receio em relação à segurança, Ricardo Leite esclarece sobre as ferramentas: "Inicialmente são feitos um cadastro e a verificação das informações pessoais dos membros. Há um time de moderação, que verifica fotos e mensagens trocadas entre os usuários, e também as notas de avaliação de condutores e passageiros. Essas avaliações são incorporadas aos perfis públicos, permitindo que outros membros conheçam previamente seus companheiros de viagem".