Lançamento da Sá

O grupo Sá Cavalcante abriu uma nova unidade do restaurante Terra à Vista, agora no shoppping Moxuara, em Cariacica. A casa foi apresentada nessa terça-feira para um grupo de convidados, e já está de portas abertas para receber o público. A primeira unidade do restaurante funciona no pátio do shopping Mestre Álvaro, na Serra, e faz muito sucesso com seu cardápio, que vai de carne a frutos do mar. Pode ter certeza que a casa é uma ótima opção para a família ou happy hour com os amigos.

Por falar em cardápio

O cardápio variado é um grande diferencial do Terra à Vista. Assinado pelo chef Mauricio Neves, especializado em gastronomia brasileira, o local conquista pelo sabor, com várias referências regionais, como o baião de dois, a carne de sol com queijo coalho, cortes de carne prime como o poterhouse e a picanha de angus, além das tradicionais moquecas. As opções de sobremesa também são enormes, mas vale provar o cheesecake de frutas vermelhas e o petit gateau. Para entradinha, a coxinha sem massa foi muito elogiada pelos convidados.

Para brindar

Outro ponto forte do restaurante é o chope, que chega na mesa tão gelado que o copo ganha aquele aspecto “quase” congelado, sabe? Ah, para quem ama drinques: não faltam opções com gin, vodca e outras bebidas. O preço também é muito camarada. Para a alegria de todos.

O ambiente

Com uma ambientação temática de “pirata” e rica em detalhes, o lugar se torna uma opção diferenciada em Cariacica. O restaurante conta ainda com happy hour e música ao vivo todos os dias, e uma área kids bem estruturada para o conforto dos “marujinhos”.

Influenciadores

Na noite de inauguração, vários influenciadores digitais foram convidados para provar o cardápio e dar suas opiniões. Elielson Beans, Aline Dias, Giovana Duarte, Gregório Dias, Wallace Aranha, Saulo Braga, Allan Sipolatti, Bryce Carnicali e Mike Santana fizeram muitos elogios ao cardápio via Instagram.

A primeira casa

O restaurante Terra à Vista teve sua primeira casa no pátio do shopping Mestre Álvaro, na Serra. Por lá, a ideia também é unir a culinária capixaba e nordestina com clássicos da mediterrânea. O uso da cozinha inteligente faz com que o restaurante ofereça a máxima qualidade com preços acessíveis. Bons para os clientes.