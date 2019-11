J.J. Abrams diz que Os Últimos Jedi o inspirou a ser mais ‘livre’ em novo Star Wars

Apesar de serem sucesso de bilheteria, os últimos lançamentos de “Star Wars” dentro da saga Skywalker se mostraram divisivos por motivos contrários: enquanto “O Despertar da Força”, dirigido por J.J. Abrams, foi criticado por “copiar demais” o filme original, “Os Últimos Jedi”, comandado por Rian Johnson, incomodou fãs por fugir demais da fórmula já estabelecida na franquia.

Mesmo assim, ambos acumularam boas marcas com as críticas (93% e 91% no Rotten Tomatoes, respectivamente) e, segundo Abrams, apontaram o caminho a ser seguido em “A Ascensão Skywalker”, que estreia em 19 de dezembro.

Segundo o cineasta, que dirige o Episódio IX, as mudanças trazidas por Johnson em “Os Últimos Jedi” o inspiraram a buscar algo além do que já foi mostrado antes na franquia. O diretor afirma ter seguido o que, na sua cabeça, era a única forma de criar uma nova história para “Star Wars” ao utilizar mais efeitos práticos e filmagens em locações. “Não estou dizendo que me senti amarrado”, afirma Abrams, “mas eu me vi querendo fazer algo mais consistente com a trilogia original”

Dizendo que desejava fazer algo a mais com a oportunidade de dirigir o Episódio IX, o diretor afirmou que “Os Últimos Jedi” o lembrou “a razão de estarmos fazendo estes filmes – e não é para repetir algo que já vimos antes”.