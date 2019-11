céu ou inferno

Evo Morales renunciou, caiu. Golpe para alguns, democracia para outros. Teria havido fraude nas eleições bolivianas. A verdade é que brincam com o poder: a direita, a esquerda e até um centro que cada vez mais é menos centro, brincam com fogo e acabam se queimando.

Democracia desde a antiga Grécia e passando pela famosa frase de governar para e pelo povo sempre foi literalmente isto. No Brasil, nunca houve democracia plena. Nossa Constituição, por ter sido feita por políticos, é casuística e precisa ser alterada com o tempo, diferente da americana, que, por ser genérica e voltada para o bem de verdade da nação, representa na sua forma simples e direta o cidadão.

Aqui, políticos que votam a lei de abuso de autoridade para acabar com o Moro e a Lava Jato falam agora em reverter a decisão do Supremo sobre a prisão em segunda instância. Quantos deles pensam sinceramente nisso, pois, respondendo a processo, podem ser presos ou ter seu mandato cassado.

No nosso curto período democrático, tivemos dois presidentes impedidos e dois presos. Está certo que foi por via democrática que perderam seus cargos ou sua liberdade. Há dúvidas, mas o que não tem discussão é que erros graves em confundir dinheiro público com bolso político ou próprio levaram nosso país a acionar suas instituições. Até quando conseguirão resistir?

O erro contínuo de esquecer o povo depois do voto acaba em Bolívias, Venezuelas, Chiles, Paraguais e pode nos tornar os próximos da lista. Nosso Congresso precisa lembrar que seus representantes hoje são inquilinos do poder popular, do seu poder. Até, é claro, nosso presidente. O limite da paciência popular já colocou fogo na pelo menos contemporaneamente América do Sul pacífica. O continente está em chamas, já explodiu. Resta nossa classe política tomar suas decisões pensando em quem nunca deveria ter esquecido ou nunca levou em conta: o povo brasileiro. Calmo, tranquilo, trabalhador quando há emprego, bons empresários que lutam com um estado ávido por impostos para cobrir os buracos de uma conta pública impagável e cheia de favorecimentos, cargos sem meritocracia, improbidade e roubalheira mesmo.

Este é o livre arbítrio entre o céu e o inferno de quem foi eleito para qualquer cargo público. Se é certo e o errado é decisão de vocês. A conta, de uma forma ou de outra, a miséria ou a dignidade serão sempre dos mesmos. Serão do povo. Pensem bem, pois neste caso não tem purgatório. É o paraíso ou o inferno.