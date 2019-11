Casamento do bem

Fabiano e Dalete Curcio comemoram 10 anos de casamento no dia 7 de dezembro, em Jardim da Penha, de um jeito especial. Eles fizeram um site para os convidados da festa com uma lista de presentes que chama atenção: itens de materiais escolares para as crianças do abrigo Casa Lar, do Instituto Vida. Dalete já faz um trabalho importante com as crianças do abrigo que, agora, ganhará reforço de quem foi convidado para celebrar a data com o casal. Bonito de se ver!

terra à vista no moxuara

Famoso por seus pratos fartos, o restaurante Terra à Vista tem sua festa de inauguração hoje e amanhã abre as portas para o público no Shopping Moxuara. Os moradores de Cariacica ganham uma ótima opção para o happy hour, para provar belos pratos de frutos do mar, experimentar carnes nobres, tomar chopes bem gelados… E o melhor: com ótimos preços.

Sexy and party

Hoje também tem comemoração de cinco anos da loja By Secret e inauguração da Let’s Party, loja de aluguel de vestidos anexa ao espaço By Secret. O espaço fica no mezanino, na Praia do Canto, em Vitória. Badalação garantida!

Gestão de luxo

No dia 22 de novembro, a pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul, realizará o II seminário com Carlos Ferreirinha, líder há 18 anos na inteligência da Gestão de Luxo. Na ultima vez que Ferreirinha esteve por lá não deu para quem quis, portanto, corra e garanta sua vaga.

casadas

A empresária Tayana Dantas se casou com Julia Bastos em uma festa íntima na residência da família, na Ilha do Boi, em Vitória. Desejamos muita felicidade!

50 lojas no espírito santo

Com 43 anos de atuação no Espírito Santo e cerca de 700 colaboradores, a rede de Drogarias Santa Lúcia chegará a 50 pontos de venda até o fim deste ano. A empresa já está presente em 12 municípios capixabas e, de acordo com o empresário Rossine Cosendey, sócio da rede, para a expansão, somente neste ano, foram investidos R$ 10 milhões, considerando as estruturas físicas e também os estoques.

Feriado badalado

Os empresários Pablo Martins e Pedro Baltazar prepararam uma programação especial para o feriado do Tennessee Pub, novo point de diversão em Jardim Camburi, em Vitória. Mais de 10 atrações vão passar pelos quatro dias de diversão do pub esta semana. O agito começa na véspera de feriado, quinta, dia 14, com os sertanejos Felipe Ribeiro e Reder Matos, e segue até domingo, dia 17, no qual uma roda de samba com o sambista Andin fecha a programação especial do feriadão.

CURTAS

Inauguração.

O Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, vai ganhar uma filial do bar do Gordinho. Inicialmente, a casa abrirá de quinta a domingo, contemplando todos os gêneros musicais, desde o samba raiz ao pagode pop. Na abertura, dia 14, o local recebe Ademir Fogaça – ‘o Rei do pagode anos 90’; Leley do Cavaco e convidados, a partir das 18h.

100 anos de Zanine.

A arquiteta Rita Rocio Tristão, o empresário Jônice Tristão e o designer Zanini de Zanine são presenças confirmadas no lançamento do livro que celebra o centenário da vida e obra do arquiteto, designer, maquetista, paisagista e urbanista baiano José Zanine Caldas. O evento será amanhã, às 17h, na CasaCor Espírito Santo.

Casa nova. O ator e comediante Marco Luque encerra a 11ª edição do Circuito Cultural Unimed com o espetáculo inédito “Todos por Um”, no novo local de eventos “Na Vista”, em Vitória, no dia 7 de dezembro.

Conexão Rio x Vitória. De olho nas tendências da próxima estação, a Andalu traz com exclusividade para Vitória a marca carioca Suia. A coleção, assinada pela estilista Geannine Pollazzon, mistura muita leveza para enfrentar o verão com versatilidade e elegância. O lançamento será amanhã, na Praia do Canto.