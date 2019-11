A noite do dia 31 de outubro reuniu executivos e autoridades do Espírito Santo para a esperada cerimônia do Prêmio Equilibrista 2019, no Le Buffet Master, em Vitória. Entre os presentes, estavam o governador do estado, Renato Casagrande, e os deputados federais Felipe Rigoni e Evair de Melo, além de empresários de vários setores do Espírito Santo.

O Equilibrista

O Prêmio Equilibrista destaca empresários e executivos que fazem a diferença no cenário econômico do estado, com desempenho eficiente, inovador, ético e responsável. Ele foi lançado pelo Ibef-ES há 23 anos, com o objetivo de reconhecer e homenagear os melhores executivos e empresários do estado, com uma sólida e vitoriosa trajetória profissional que, na gestão de seus empreendimentos, propuseram soluções inovadoras em suas funções.

O vencedor

O prêmio desta edição foi entregue a Léo de Castro (CFO na Fibrasa S.A. / presidente do Sistema Findes – Federação das Indústrias do Espírito Santo), que falou sobre a importância e a honra em receber a premiação. “Há nove anos, tive a satisfação de ser um Ibefiano de sucesso. Conquistar mais este honroso prêmio representa muito para mim”, comentou.

Destaque Empresarial

Diogo Roberte (cofundador do PicPay) recebeu o prêmio como Destaque Empresarial. Ele falou sobre o orgulho que sente em representar o Espírito Santo e comentou sobre os desafios, conquistas e próximos passos planejados para o maior aplicativo de pagamentos do Brasil, com mais de 12 milhões de usuários. “Este troféu também é de todos que constroem esse sonho junto comigo. Os meus valores e os das pessoas que dividem essa vitória nos trouxeram onde estamos, e nos fizeram mais fortes”, celebrou.

Ibefiano de Sucesso

Marcelo Zenkner (diretor de Governança e Conformidade da Petrobras) levou o Prêmio Ibefiano de Sucesso. Ressaltou o poder que as lideranças têm de transformar organizações e sobre sua jornada até chegar onde está. “Não crescemos quando as coisas são fáceis. Os desafios nos levam a alcançar objetivos e ir além. Uma governança equilibrada precisa ter em mente que a integridade é um valor que tem o poder de revolucionar”, disse.

Presidente fala

O jovem e talentoso presidente do Ibef-ES, Alessandro Dadalto, discursou sobre a representação dessa premiação, que valoriza executivos capixabas. “Nossas lideranças são peças-chave em seus campos de atuação. Levar esses troféus a grandes visionários, que têm o poder de transformação, é motivo de muito orgulho”, ressaltou Dadalto.