Show de despedida

A banda Skank lotou o Steffen Centro de Eventos no último sábado, mas o que os fãs não sabiam é que era o último show da banda mineira antes do aviso do fim do grupo. Sim, por decisão do vocalista Samuel Rosa, eles se despedem do público com uma última turnê em 2020 de comemoração aos 30 anos de união. Samuel disse que a história já está escrita e ele pretende viver novas experiências em uma carreira solo. Os outros integrantes da banda concordam com a decisão e também tocarão novos projetos. O público capixaba advinhou a despedida, já que os ingressos acabaram com uma semana de antecedência.

caiu na graça

O Skank foi recorde de público e levou para a Serra algumas pessoas que não conheciam o projeto “all inclusive” do Steffen Centro de Eventos. O projeto prevê a realização de cinco shows nacionais no próximo ano.

Garanta a sua vaga

Quem avisa, amigo é! Preparem-se porque Guarapari este ano vai ferver. Os ingressos do evento “Só Track Boa”, que acontece no dia 18 de janeiro, no Cafe de La Musique Guarapari, começaram a ser vendidos na última quinta-feira. Frederico Rezende, João Vitor Guimarães Vaz e Felipe Fioroti comemoram o sucesso do evento, com cinco mil ingressos vendidos em uma hora. E, no final de semana, os ingressos esgotaram. Fiquem ligados!

Festa 3600

Mais de 10 mil pessoas são esperadas no Festival Canela Verde 360°, que acontece de quinta-feira a domingo, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Treim Caipira, Rodrigo Balla, Duets, Sheep & Parafina, Back to the Past, Like a Boss Blues Band, Samba Soul & Convidados e a bateria da Mocidade Unida da Glória (MUG) estão entre as atrações confirmadas.

CURTAS

Grandiosos e iluminados. Os empresários Johnathan Bruno e Andre Luiz, da In-Color Iluminação, acabam de chegar de São Paulo onde foram à procura de novidades para o próximo ano. Eles compraram lustres enormes que vão proporcionar uma iluminação grandiosa e sequencial, ampliando o luxo das festas.

Oportunidade em São Paulo. O empresário Plínio Escopelle está em São Paulo nesta semana para participar do Circuito de Investimento Capital Empreendedor, promovido pelo Sebrae. Sua startup foi uma das três selecionadas do Espírito Santo para participar do processo, que envolve 30 empresas de diversos estados. A ideia do projeto é aproximar empreendedores e investidores e, assim, promover novos negócios.

Brilho capixaba. A modelo mirim Alice Stange acaba de embarcar para a Europa, onde vai representar o Brasil no concurso internacional Miss Face Off The World 2019. O evento começa na Inglaterra, com passeios na Disneylândia Paris, na França, e o grande final será na cidade de Folkestone, no Reino Unido. Desejamos muita sorte.