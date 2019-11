Sorriso para o meio ambiente

Pensando em divertir as crianças na hora de realizar os exames e ao mesmo tempo utilizar um material que não prejudique o meio ambiente, a Odonto Scan criou revistinhas personalizadas. Todas foram produzidas com papel reutilizado da empresa e estão disponíveis para os pequenos pacientes da Odonto Scan Kids.

Auxílio no recolhimento de óleo em praias

O óleo que atingiu as praias do nordeste brasileiro tem sido retirado com o apoio de centenas de voluntários. Mas para armazenar esse material tóxico é preciso utilizar embalagens adequadas, a exemplo dos sacos de ráfia e big bags. “A vantagem desse material é a sua resistência e sustentabilidade. Produzido com polipropileno, ele suporta maior quantidade de peso, como transporte de areia e óleo, sem perigo de um novo vazamento”, explica o diretor da Serrana Embalagens, José Luiz Martins. Há 20 anos no mercado, o empresário lembra que o produto também tem outras funções em casos ambientais, como nas barreiras de encostas.

Canela Verde 360

Além de servir como lembrança aos visitantes do Festival Canela Verde 360º, que acontece de 07 a 10 de novembro, no Parque da Prainha, em Vila Velha, o copo do evento tem uma proposta sustentável. Ao pagar o valor de R$ 5, os participantes utilizam o mesmo copo durante todo o evento. Ao final da noite, o copo pode ser levado como lembrança para casa ou ser devolvido e o comprador receber o valor de volta. Durante esses dias, o público poderá conferir de perto o melhor da cidade, com pelo menos 12 restaurantes e bares com opções gastronômicas, sete cervejarias artesanais, oito atrações musicais, apresentações de congo, feira de artesanato, espaço kids e muito mais.