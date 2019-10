Vai ser de arrepiar

Nesta quinta-feira, dia 31, acontece pela primeira vez em Vitória um Halloween (Dia das Bruxas) de gala. Produzido pela K Plaster Experiência e Relacionamento em conjunto com Marcelo Netto, Leticia Rody e Harum Katharian, a capital recebe uma noite histórica, no Spírito Jazz, que promete virar tradição. Já tem gente correndo atrás de makes bem elaboradas e figurinos assustadores, viu? O Cosmô assina o bar e buffet premium. A noite conta ainda com decoração temática e atrações nacionais.

Filtro grifado

A Dior acaba de lançar em seu Instagram um filtro para stories com o modelo de óculos CatStyleDior, da coleção Outono/Inverno 2020, produzido pelo Safilo Group. A peça em estilo gatinho, como o próprio nome diz, é ultrafeminina e com mais de mil brilhos colocados a mão. Algumas influencers europeias como Romee Strijd, Gala Gonzalez e Leonie Hanne já testaram a novidade e arrasaram nas suas redes sociais.

Advogados conectados

Os advogados capixabas passaram a contar com uma ferramenta que vai facilitar as denúncias de violações de suas prerrogativas. A OAB-ES aderiu ao aplicativo nacional contra violações de prerrogativas, criando uma nova estrutura para atender aos chamados da advocacia. Baixando o aplicativo, disponível em plataformas Android e IOS, os advogados podem fazer as denúncias em tempo real. A plataforma permite anexar fotos, vídeos, áudio e acionar rapidamente o plantão de Prerrogativas da Ordem.

Comemoração

A Maely OOH acaba de completar 51 anos de mercado. Para comemorar a data, a diretoria da empresa reuniu os colaboradores na atual sede da empresa, na Enseada do Suá, em Vitória, com direito a bolo e clima de “Parabéns pra Você”. A empresa passa por uma nova fase, marcada pela mudança da sede e a reestruturação das atividades, com uma atuação focada nas estratégias dos clientes e a inserção de novos produtos.

Outlet novo

Para as apaixonadas por sapatos, Gustavo Simões inaugurou a primeira Carmen Steffens com conceito Outlet do Espírito Santo nesta semana. O Shopping Mestre Álvaro, na Serra, recebe a loja com peças selecionadas de vestuário feminino, calçados, bolsas e acessórios da marca.

Abrindo o talk

A convite das empresárias Janaina e Nathalia Faria, do showroom referência em mobiliário infantil, na Praia do Canto, a arquiteta Juliana Goulart comanda, amanhã, o primeiro encontro do “Talk MiniHaus”, uma série de eventos sobre temas relacionados a decoração infantil. Dicas e ideais de como as mamães podem preparar o quartinho para a chegada do bebê fazem parte da programação da tarde especialmente preparada pela arquiteta que assina o “Duo Acqua”, o quarto dos irmãos, projetado para a mostra MiniHaus.

Estampa exclusiva

A designer carioca de estampas Tatiana Rissin assina novo print exclusivo para a coleção de verão da grife feminina de Thici Tibério. Intitulada de New Garden, a maxi estampa de flores e folhagens abstratas em tons de rosa, verde, azul, amarelo e off white aparece em vestidos, blusas, tops cropped e saídas de praia.

Nova clínica

A dentista Cicilia Carvalho inaugura sua nova clínica odontológica multidisciplinar com coquetel de Jana Tannure e projeto da arquiteta Juliana Lorenção, nesta quinta-feira, 31, a partir das 19h, na Praia da Costa, em Vila Velha.



Vamos pensar na virada

Já começaram as vendas de produtos natalinos e looks para Réveillon… e muita gente já garantiu ingresso para a virada! O Cafe de La Musique Guarapari promete a excelência no padrão de atendimento com serviço full open bar e open food, unindo a alta gastronomia com os melhores drinques. As atrações para não deixar ninguém parado ficam por conta do eletrônico de Chemical Surf e do sertanejo Bruninho e Davi.

Homenagem

Os 40 anos das Óticas Paris continuam sendo motivo de celebração neste mês. Getúlio e Ana Luiza Azevedo participaram, na última quinta-feira, de Sessão Solene na Câmara de Vila Velha, proposta pela vereadora Patrícia Crizanto, que homenageou as quatro décadas da rede óptica.