‘Quebre as regras’ (a recomendação é do pediatra!)

Ele costuma dizer que os avós de hoje têm uma importante missão: compensar os netos, com muito afeto, da extrema rigidez imposta pelos pais! Conhecido como o pediatra que quer ver mães e pais quebrando regras, o espanhol Carlos González tornou-se uma das principais referências mundiais na defesa da chamada criação com apego e da amamentação. González vem ao Brasil em novembro, para uma turnê de encontros com mães, pais e cuidadores em cinco capitais: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória e Fortaleza.

Bestseller na Espanha, González tem títulos traduzidos para doze idiomas, inclusive o português, pela editora Timo. Por aqui, ele já tem publicadas as obras “Um Presente para a Vida Toda”, “Meu Filho não Come!”, “Manual Prático do Aleitamento Materno” e “Bésame Mucho: Como Criar Seu Filho Com Amor”. Responsável pela vinda do espanhol ao Brasil, a publisher Ana Basaglia explica que o autor falará sobre necessidades afetivas e emocionais das crianças, além das questões relacionados ao leite materno e a introdução alimentar durante os primeiros anos de vida. “Carlos González é muito acessível e tenho certeza de que serão encontros muito especiais esses com os leitores brasileiros”.

Três regras para ignorar

Segundo González, se você é mãe de um bebê e ouviu algum dos conselhos abaixo, é melhor ignorar:

• Não dê muito colo para o bebê para ele não ficar manhoso.

• Não se incomode com o choro do bebê no berço porque é assim que ele aprende a dormir sozinho.

• Não dê o peito em intervalos regulares de três e três horas para disciplinar o bebê.

A turnê do pediatra

A primeira parada do pediatra espanhol será em São Paulo. Confira por onde passará a turnê de palestras:

• São Paulo: dias 10 e 11

• Belo Horizonte: dia 12

• Rio de Janeiro: dia 14

• Vitória: dia 16

• Fortaleza: dia 17

Para mais informações sobre o evento e inscrições, acesso o site www.editoratimo.com.br.