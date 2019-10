Mundo Pega fogo

O Chile, explodiu. Morreram 19, fora os feridos. O motivo, diferença de renda. Aqui também tem e muito. Mas o estopim foi mesmo o aumento do transporte coletivo. Foi isto mesmo. Sei lá, o povo está insatisfeito de Santiago, passando por Beirute até a China.

Na verdade, as ruas protestam contra os políticos. Seja qual for o país, ninguém está feliz com governo. Por aqui, entre trancos e barrancos, Bolsonaro vai levando. Com Paulo Guedes e Moro (este questionado), mas vai. Até quando.

Lula vai sair da cadeia e, se quiser apagar fogo com gasolina, vai conseguir. Bom, não sei. Tanto Lula quanto Bolsonaro acho que já perceberam que para o Brasil não explodir tem que seguir o caminho do meio. Quer dizer: não é hora de brigar. Principalmente com o povo brasileiro.

Chega de aumento. Sobre rodas, busão ou trem e no metrô. Nem pensem nisso. Aumentar luz, gás e combustível é meio caminho andado para lotar as ruas com paus e pedras. Aumento de imposto também. Melhor ser gerente do povo e , em vez de padronizar a miséria, distribuir empregos de verdade. Menos miséria, mais pão e salários decentes, este é o caminho. Simples assim.

Governem para o povo. Se não for assim, aguentem paus e pedras. Vamos ver o que sobra disso. Soltar políticos para beneficiar bandidos (políticos ou não), vão soltar bandidos poderosos ou não.

O Brasil solta quem mata sem dó ou rouba dinheiro público sem dó do mesmo jeito. Manifestação é o menor dos nossos problemas.