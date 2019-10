10 anos de réveillon nº 1

Victor Oliva, empresário paulista à frente do Camarote N°1 e referência no mercado de entretenimento, lança o primeiro ano do Réveillon Nº 1, em Itacaré. Para a surpresa dos organizadores, os capixabas amaram a ideia e já estão atrás dos convites para os cinco dias de festas por lá. O organizador ficou tão impressionado com o desejo do Espírito Santo pelo evento que veio aqui conhecer de perto essa turma. Victor fez um contrato de 10 anos com a prefeitura de Itacaré e promete fazer uma festa 100% sustentável. Não serão usados recursos naturais da cidade, como água e energia. O esgoto será feito pela própria equipe da organização, que contará com uma mini usina de reciclagem, mantendo esse paraíso intacto. A expectativa é 4 mil pessoas, por dia, na praia de Itacarezinho.

Capixaba festeiro

Os capixabas enlouqueceram com a notícia dessa virada de ano num dos locais mais frequentados pela turma daqui. O evento contará com atrações como Ivete Sangalo, Jorge e Matheus, Kevinho, DJ Alok e muito mais. Victor avisa ainda não haverá camarotes, democratizando os espaços. Serão todos juntos, curtinho a energia incrível de Itacaré. Famosa por ser um paraíso dos amantes do surfe e dos esportes radicais, Itacaré também reúne uma vasta área de Mata Atlântica, rios e cachoeiras, além de uma biodiversidade terrestre e marinha singular. A cidade é um dos principais destinos turísticos da Bahia. #ficaadica.

Falando em festa…

Os empresários Deivid Ferraz, Eduardo Luiz, Felipe Possa, Geminiano Gomes e Victor Soares se preparam para inaugurar o Salt, um novo espaço de eventos em Vila Velha, com vista da praia de Itaparica e capacidade para seis mil pessoas. Por lá, uma estrutura completa e moderna para receber shows, festas e eventos de todos os tipos e para todos os públicos.

30 anos ao som de skank

Raigna Vasconcelos reunirá profissionais da área médica e a imprensa para comemorar os 30 anos da farmácia Alquimia, no dia 2 de novembro, no cerimonial Steffens, na Serra, com o show da banda nacional Skank. A abertura da festa, que conta com o tradicional buffet e open bar da casa, será por conta de Jackson Lima. Quem se interessar podem comprar ingressos por R$ 180. Eles estarão à venda nas unidades da Alquimia da Praia da Costa, em Vila Velha, e de Jardim da Penha, em Vitória.

Loja nova

As empresárias Gabriela Iamonde e Pâmela Silva convidam para coquetel de inauguração da nova loja Todeschini Vitória, no próximo dia 5 de novembro, às 19h.

Freesurfer na área!



O surfista Bruno Santos, especialista em ondas tubulares, chega ao Espírito Santo na próxima semana. O carioca é presença confirmada na inauguração da nova unidade da Rip Curl no shopping Praia da Costa, no dia 31. Na ocasião, os apaixonados pelo surfe poderão tirar selfies e pegar autógrafos com o surfista, que foi o primeiro brasileiro a vencer a etapa de Teahupoo, no Taiti, considerada a mais desafiante do mundo.

20 anos Instituto João XXIII

Diretamente de Viena, o Quinteto Vienna Strings desembarcar em Vitória para celebrar os 20 anos de atuação do Instituto João XXIII. A realização é uma parceria entre a Embaixada da Áustria, o Instituto João XXIII e o Sesc Glória, local onde será realizado o concerto.

Desfile Rosa

Em comemoração aos 10 anos do Outubro Rosa no Espírito Santo, a tradicional Caminhada da Afecc, na orla de Camburi, se transformará em um grande desfile composto por 11 alas temáticas. O Desfile Rosa está marcado para domingo, dia 27, com concentração às 8h30, em frente ao Píer de Iemanjá, em Camburi. De lá, seguirá até a entrada da avenida Adalberto Simão Nader.