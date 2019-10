Como ‘Supernatural’ cresceu ao deixar fórmula do terror para trás

Com o início da 15ª temporada, os irmãos Sam e Dean Winchester embarcam em sua última aventura. O segredo para ultrapassar os 300 episódios foi focar em seus personagens e mitologia, algo que só cresceu ao longo dos anos. Mas quando o programa estreou, em 2005, seu foco era o terror.

Depois de escrever alguns roteiros para o cinema, Eric Kripke recebeu a oportunidade para desenvolver um seriado. O criador combinou seu apego por gênero, drama familiar e lendas urbanas e assim surgiu “Supernatural”.

A primeira temporada escancarou esses elementos ao ter a busca de Dean (Jensen Ackles) e Sam (Jared Padalecki) por seu pai desaparecido como fio condutor, mas executando-a como uma espécie de “procedural”, fórmula comum nas séries, em que cada episódio segue a estrutura de “Caso da Semana”, introduzindo mistérios e os resolvendo. O formato tem suas vantagens, mas as limitações pesavam mais. Além disso, o tom sério com que tudo era conduzido deixava o programa com cara genérica.

Foi só a partir da segunda temporada, quando o humor e desenvolvimento de personagens e mitologia própria ganharam mais espaço, que “Supernatural” se mostrou digna de virar o fenômeno que é hoje.

Quase 15 anos depois, “Supernatural” ensaia sua conclusão com confiança, tendo certeza absoluta de onde está sua força e quais são suas fraquezas.