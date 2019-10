Empreendedora

A empresária Daniela Barreto virou muito mais do que referência de moda. São quase 10 anos à frente da multimarca Empório Life, com muito sucesso e bom gosto. Agora, ela dá um novo passo e lança a etiqueta Dani Barreto, com a primeira coleção intitulada de “Colors of London”. Como o próprio nome sugere, Dani buscou no estilo londrino a sofisticação com um toque de modernidade e jovialidade que a cidade carrega. A coleção é composta por peças em alfaiataria, carro-chefe da marca, e babados localizados em pontos estratégicos.

O lançamento oficial acontece amanhã.

Saúde número 1

Sirlene Motta de Carvalho, superintendente da Aebes (Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense), comemora o resultado do 1º Prêmio Valor Empresarial conquistado pelo Hospital Evangélico de Vila Velha, no último dia 17. A instituição foi a mais lembrada pelos internautas nas categorias “Hospital Público” e “Hospital Particular”. Foram 80 segmentos premiados, valorizando o empresariado de Vila Velha.

Criações especiais

Selena Katsilis prepara várias novidades para o desfile do seu ateliê no Anuário da Noiva. Ela avisa que vai lançar dois modelos exclusivos de robe para as noivas e ainda opções com rendas diferenciadas para as madrinhas. Todas as rendas usadas nas criações do ateliê são exclusivas e produzidas no Nordeste do país. O evento será realizado amanhã e quinta-feira, no Ilha Buffet Álvares Cabral, em Vitória.

Bronzeado

O verão está chegando e todo mundo quer garantir um bronzeado dourado e por muito mais tempo. Alguns alimentos podem ajudar a ter uma pele saudável e muito mais bonita durante a estação mais quente do ano. De acordo com a nutricionista Cleide Kriger, é importante investir em alimentos que sejam ricos em ômega 3, como cenoura, mamão, abóbora. Eles são ótimos aliados para conquistar uma cor duradoura. #ficadica.

CURTAS

Faixas exclusivas. Dados da ONU Meio Ambiente revelam que ônibus trafegando em faixas exclusivas têm um impacto ambiental 14 vezes menor que os carros. Segundo o secretário geral do Setpes, Jaime de Angeli, “as faixas exclusivas diminuem o tempo de viagem e, consequentemente, o combustível gasto pelos coletivos, melhorando a qualidade do ar.”

Economia com criatividade. Mestre em Gestão do Patrimônio Cultural e gestor em Cultura e Economia Criativa, Décio Coutinho comanda a palestra “Economia Criativa e Inovação para potencializar o Turismo”, nesta quinta-feira, no Sebrae ES. O evento é gratuito e faz parte de uma série de ações que pretende estabelecer relações entre as atividades vinculadas ao turismo e à economia criativa nos municípios de Guaçuí, Santa Teresa e Vitória.