Canguru no Metro: Escola de empatia

O que dizer de uma escola que concede a um aluno autista o prêmio de o “mais irritante” do ano? Por mais absurdo que pareça, não se trata de uma hipótese. É um fato. Aconteceu recentemente na americana Bailey Preparatory Academy, para espanto de todos. Diante da tristeza dos pais do menino e da onda de solidariedade dos pais dos outros alunos, os professores da instituição se defenderam: explicaram que a escolha não foi deles, foi das crianças. Hein? Como assim? Por que esses educadores não ensinaram aos pequenos o que talvez seja uma das lições mais importantes da vida, a lição de empatia?

Empatia não é uma condição inata ao ser humano. Mas a boa notícia é a seguinte: aprende-se a ter empatia pelo outro. Tanto é assim que o desenvolvimento dessa “competência socioemocional” foi incluída nas regras que o MEC dita para todas as instituições de ensino do país. Está no documento que rege a educação no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

“É papel da escola ensinar empatia aos alunos”, diz Priscila Boy. Pedagoga, consultora educacional e escritora, ela explica que competências socioemocionais são um conjunto de comportamentos e habilidades e atitudes que os indivíduos precisam ter para tomar decisões bem sucedidas. E essas habilidades são ensinadas! Isso significa que toda criança é capaz de aprender:

• Autonomia e autogestão

•Autoconhecimento e autocuidado

•Empatia e cooperação

•Responsabilidade e cidadania

Uma rede de afetos

Uma criança pode aprender em casa, com os pais, a não ser racista, por exemplo. Mas também é dever da escola ensinar aos pequenos a não serem racistas. “Quando a escola trabalha as competências socioemocionais de seus alunos, ela ajuda a construir um mundo mais justo, solidário e inclusivo”, afirma Priscila. A educadora lembra que somos seres de relacionamento e é por isso precisamos aprender a nos relacionar uns com os outros. “A escola tem de ser uma rede de afetos”, diz ela.