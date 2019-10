O que aprender com as regiões campeãs em longevidade no mundo

Em algumas regiões do planeta, o número de pessoas com mais de 100 anos é três vezes superior à média mundial. Nessas áreas — Ikaria, na Grécia, Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, Loma Linda, na Califórnia (EUA) e Nicoya, na Costa Rica —, apesar das culturas distintas, as populações vivem com uma qualidade de vida invejável, são mais saudáveis e felizes.

Essa constatação motivou a realização do Projeto Blue Zones — um estudo detalhado dos hábitos, comportamentos e interação dessas populações como o meio ambiente. Entre os pontos em comum nessas regiões está uma dieta muito próxima à mediterrânea (rica em vegetais, castanhas, grãos, azeite e peixes), atividade física diária e uma atitude positiva em relação à vida.

O nutricionista Daniel Cady, de Salvador (BA), cita os principais pontos do Blue Zones como exemplo da importância de olharmos para o todo quando o assunto é longevidade. Ele lista, a seguir, os principais pontos comuns a essas populações que vivem muito e com qualidade.

Os Segredos da Longevidade

1 – Propósito de vida (ikigai, em japonês)

2 – Atitude positiva (poder da mente)

3 – Conexões: amigos e comunidade

4 – Valorização da família

5 – Sono restaurador

6 – Controle do estresse e relaxamento

7 – Contato com a natureza

8 – Vida ativa

9 – Comida de verdade

Os aprendizados sobre alimentação nas Blue Zones, segundo Daniel Cady

O que comer

“A orientação nutricional sugerida pelo estudo Blue Zones é de que 65% da alimentação venha dos carboidratos (frutas, legumes e cereais integrais), 20% das gorduras boas (vegetais, das castanhas e do azeite de oliva) e 15% das proteínas, priorizando as vegetais (presentes nas leguminosas como feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico, soja e nas oleaginosas, como as castanhas). A proposta é que 95% da dieta seja Plant Based (baseada nos alimentos do reino vegetal) e apenas 5% dos alimentos de origem animal.”

“Nas regiões longevas do Blue Zones as carnes estão presentes em situações especiais, em eventos, nos finais de semana e em momento de celebrar. Por exemplo: no sábado é o dia de comer o peixe. Ou o grupo mata um carneiro para comemorar algo.”

Quanto comer

“A sugestão vem da ilha de Okinawa, no Japão, um dos lugares mais longevos do mundo. HARA HACHI BU, que significa: coma até que você esteja 80% satisfeito. Sem se empanturrar.”

Quando comer

“A proposta é comer quando sentir fome, sem a obrigatoriedade do intervalo de três em três horas nem longos períodos de jejum. Treine observar o seu organismo e perceber quando é hora de comer.”

Como comer e com quem comer

“Os moradores das Blue Zones têm em comum a valorização da família, do sentido de comunhão, fazendo as refeições em casa, sentados à mesa, sempre com companhia. A ideia é aproveitar o momento, mastigando devagar, saboreando a comida. O oposto do que vemos hoje: pessoas sentadas sozinhas, olhando no celular, mastigando e engolindo sem nem prestar atenção ao que estão comendo, desconectadas dos sinais de saciedade, de fome. Não é à toa que a gente adoece tanto.”

Tempo para comer

“Tempo é uma questão de prioridade. É importante arrumar um tempo, meia hora que seja, para comer sentado à mesa em um ambiente tranquilo. Não almoçar no carro ou na mesa do escritório. Procurar fazer as refeições com uma boa companhia. Precisamos encontrar um meio termo entre o que é ideal e o que é possível.” o nutricionista Daniel Cady citou os principais pontos do Blue Zones como exemplo da importância de olharmos para o todo quando o assunto é longevidade

Cady reforça a importância de priorizar as frutas, os legumes e os grãos, a “comida de verdade”, evitando alimentos refinados e ultraprocessados. “Além de valorizar mais os alimentos que vêm da terra, é importante ficar atento à quantidade (parar quando se sentir 80% satisfeito), comer apenas quando estiver com fome, degustar a comida percebendo o sabor, a cor, o cheiro e a textura e fazer as refeições em família, sentado na mesa.”

"Como você acha que vai estar aos 80 anos levando a vida que leva?”

O nutricionista destaca a importância de mantermos um conjunto hábitos saudáveis para a longevidade. “A diferença entre a idade cronológica, a do RG, e a idade biológica, aquela que aparentamos ter, é determinada pelo nosso estilo de vida, pelos nossos hábitos, não por um item isoladamente.”

"Vamos cuidar do que a gente come, mas também cuidar das nossas relações pessoais: vamos pensar no todo e aprender a comer, estabelecendo uma relação mais saudável com o corpo e com a comida."

