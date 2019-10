Prêmio empresarial

Os empresários de Vila Velha contam com um prêmio para chamar de seu. E na primeira edição do Prêmio Valor Empresarial, realizado ontem no Cerimonial da Barra, na Barra do Jucu, o evento contou com mais de 300 segmentos e teve um milhão de votos no site oficial da premiaçao, garantindo os destaques empresariais da cidade. A noite foi cheia de muito glamour e comemorações.

Mulheres no comando

A diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória, a médica Karla Toríbio, é destaque na 12ª edição do Programa Mulheres Gestoras, da Central Nacional Unimed. Durante o evento, que é realizado até hoje, em São Paulo, a executiva vai falar sobre sua carreira e trajetória como liderança feminina.

Feira internacional

Ter experiência de estudo e trabalho fora do Brasil é um dos principais desejos de estudantes de todo o país. Pesquisa da Belta (Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio) mostra que a quantidade de estudantes que viajou para fazer cursos fora do Brasil aumentou 20,4% em 2018, em comparação com 2017. Para tirar todas as dúvidas sobre o assunto vai acontecer amanhã a Feira Internacional de Intercâmbio e Cursos no Exterior, no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia. O evento é gratuito e organizado pela agência World Study, que comemora 20 anos de atuação no estado.

Festa boa

O cirurgião plástico Adriano Batistuta está contando os dias para comemorar com os familiares e amigos os seus 50 anos de vida. A cerimonialista Anne Melo tem cuidado para que esse dia fique na memória. Uma das novidades da festa ficará por conta do bolo de caixa entregue aos convidados, feito por Adriana Telles.

CURTAS

Das antigas. O Rooftop da Praia será palco da Noite Manimal, onde Amaro Lima vai relembrar e cantar os seus principais hits, amanhã. Além dele, terá também Mark Dias e Leandro Netto.

Para as crianças. A peça que vai encerrar o Diversão em Cena ArcelorMittal de 2019 será o lindo musical “Bituca – Milton Nascimento para Crianças”, nos dias 9 e 10 de novembro, no Teatro da Ufes.

Pelo bem. O Baile da Apae, que acontece na próxima quarta-feira, no Le Buffet Master, ganhou mais uma parceira: Vivian Chiabay doou uma peça linda do seu ateliê para sorteio.